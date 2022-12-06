Кто и как посадил Россию в лужу во время ракетного удара 5 декабря

Возможно, россияне 5 декабря надеялись повторить блекаут в Украине. Но у них ничего не вышло.

1:0 в пользу украинского ПВО

Россияне вчера выпустили по нашей стране 70 крылатых ракет разных типов. При этом враг делал все для себя возможное, чтобы усложнить нашим зенитчикам боевую работу: в перечне выпущенных – в том числе три ракеты Х-22, которые нашей ПВО сбивать тяжело, и противорадиолокационная ракета Х-31П (то есть предназначенная для поражения РЛС).

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Вопреки этому, Силы обороны Украины сбили 60 крылатых ракет врага, или 85% конкретно в этом эпизоде.

Секрет ракетного провала России

Каждую такую ракетную атаку россиян отражает действительно сложный организованный "оркестр" нашего войска, который для удобства принято обобщать в понятие "ПВО". В таком "оркестре" работают не только расчеты ЗРК Воздушных Сил (советские "Буки" и С-300, западные MIM-23 Hawk, современные NASAMS и IRIS-T), но и подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск (имеющие в своем составе ЗРК малой дальности "Оса-АКМ" и "Стрела-10"), а также мобильные группы (оснащены, например, немецкими зенитными танками Gepard, британскими комплексами Stormer HMV или полученными от Литвы "Стингерами" на турелях).

Эти данные о средствах противовоздушной обороны на самом деле находятся в открытом доступе. Но теперь мы все будем четче представлять, когда будем "благодарить нашу ПВО", не только работу за пультом управления ЗРК, но и постоянную "охоту" на вражеские ракеты в чистом поле, под скрежет гусениц, запах мороза и дизтоплива. Здесь при этом есть повод поблагодарить и западных союзников за то, что в последний месяц активно помогали Украине поставкой дополнительных зенитно-ракетных комплексов.

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Если опираться на открытые источники, то за последний месяц Запад передал нам примерно 10 комплексов разных типов (которые по нашей штатной структуре соответствуют даже понятию "батарея") – как и новейшие NASAMS и IRIS-T, так и заслуженные "Хоуки". Такие поставки позволили нарастить то, что называется "плотность ПВО", то есть количество комплексов противовоздушной обороны на единицу территории. Соответственно, для ракет рашистов осталось меньше "слепых зон", куда бы они могли "проскочить" до своих целей, потому и лучший результат сбивания.

Дело из разряда "мелочь, но приятно" – это был третий ракетный обстрел рашистов, для которого они не смогли применить свои стратегические бомбардировщики Ту-160, которые могут брать на борт до 12 крылатых ракет, в то время, как Ту-95МС – только до 6 крылатых ракет. Просто Ту-160 отличается "капризностью" в плане предполетной подготовки. И явно у россиян что-то пошло не так, поскольку они начали использовать только более старые, но более "надежные" Ту-95МС.