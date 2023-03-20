Не только энергетические объекты: Наев назвал потенциальные цели новых российских атак

Россия, нанося ракетные удары по Украине, стремится осуществить гуманитарную катастрофу. Враг хочет добиться этой цели путем уничтожения объектов критической инфраструктуры в крупных городах.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он добавил, что отдельными целями могут быть военные объекты.

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С начала полномасштабного вторжения враг совершил 14 массированных ракетных ударов по территории Украины.

Из них 8 ударов – с использованием БПЛА типа Shahed-131/136, 4 – с использованием крылатых ракет разного базирования и 2 комбинированных ракетных удара,

– сказал он.

Наев также отметил, что противник продолжает совершенствовать тактические приемы, согласованные по времени и целям.

"Их основная цель – это энергетические объекты Украины. Например, один из таких приемов – это нанесение комбинированных ударов по нескольким направлениям различными средствами поражения, включая Х-31П, Х-59, Х-22 и "Кинжалы". Таким образом, враг усложняет работу нашей ПВО – эти воздушные цели имеют разные характеристики и характер полета", – добавил он.

В этом контексте он упомянул и воздушные шары над разными украинскими регионами, целью которых было выявление позиций украинского ПВО. "Впрочем, основой остаются все те же Х-101, Х-555 из стратегических бомбардировщиков и "Калибры" морского базирования. А их действительно становится в запасе противника все меньше", – сказал командующий Объединенными силами ВСУ.

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Как Украина противостоит таким угрозам

По оценкам наших экспертов, Россия продолжит наносить ракетные удары по критическим объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и центрам принятия решений.

Естественно, отдельными целями могут быть места размещения образцов вооружения и военной техники иностранного производства, а также районы сосредоточения войск. Но силы и средства разведки стараются постоянно разоблачать намерения противника, а для защиты таких объектов предпринимаются все превентивные меры.

– подчеркнул он.

Добавим, что в ночь на 18 марта оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Кроме того, ударили по Запорожью с С-300. Говорить о понижении ракетной опасности нельзя. Оккупанты выискивают новую тактику действий. Впрочем, есть признаки и, так сказать, традиционных действий.