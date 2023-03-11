Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, если страны Запада убедятся, что намерение Украины – исключительно защитить себя, то передадут нам такое оружие.

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"Они смотрят на наше использование оружия, по каким целям мы будем бить, какие будут попадания. Если они убедятся, что у нас с этим все хорошо, то мы получим дальнобойное оружие", – считает он.

Нарожный добавил, что страны-партнеры знают о планах Украины. Он напомнил, что британский премьер Риши Сунак заявлял, что передаст ВСУ такое вооружение.

Кроме того, украинские военные улетели в Великобританию проходить обучение. Военный эксперт предположил, что, возможно, воины учатся применять дальнобойное оружие.

Способ уберечься от ракетных атак

Павел Нарожный отметил, что оккупанты расширили географию своих ракетных атак. Одновременно россияне выпускают ракеты, например, по Одессе, Львову, Ивано-Франковску, Хмельницкому и другим городам.

"По разным городам, чтобы рассеять наше внимание, чтобы были привлечены разные системы на разных направлениях. К сожалению, системы ПВО, которые у нас есть, даже те, которые планируются, не смогут покрыть всю территорию Украины", – обьяснил он.

Военный эксперт привел пример Японии, которая окружена недружественными к ней странами. Японцы имеют 200 ЗРК Patriot, а Украине партнеры обещают всего 8.

Нарожный подчеркнул, что единственным методом уберечь украинцев от массированных ракетных атак России является дальнобойное оружие с дальностью более 500 километров.

Не скоро у нас появится такой щит, который сможет отражать атаки. Поэтому на эти атаки должно быть дальнобойное оружие. Вот как только мы увидим скопления Ту-95, на которые вешают крылатые ракеты, мы должны бить дальнобойным оружием в это скопление, чтобы они не могли наносить удар.

– подчеркнул эксперт.

Нарожный о массированных ракетных атаках: смотрите видео

Массированная ракетная атака 9 марта: коротко