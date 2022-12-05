Высадка пассажиров невозможна, – Кличко предупредил жителей столицы о работе некоторых станций метро

Из-за очередного массированного ракетного обстрела и воздушной тревоги по всей Украине киевская подземка частично приостановила свою работу. О ситуации подробно рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

В понедельник, 5 декабря, оккупанты начали снова обстреливать города Украины с надеждой устроить тотальный блекаут. Из-за того, что жители города и его гости используют метро как укрытие, на некоторых станциях высадка пассажиров пока невозможна.

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"Следите за сообщениями на станциях"

По словам Виталия Кличко, об изменениях в работе метро сообщают работники непосредственно на станциях. Кроме того, он констатировал, что поезда не курсируют по наземным путям во время воздушной тревоги.

Относительно изменений в работе метро – следите за сообщениями на станциях. Во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам,

– написал мэр столицы.

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Стоит также отметить, что Кличко еще раз призвал горожан не пренебрегать правилами безопасности и оставайтесь в укрытиях во время воздушной тревоги. Это крайне важно, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

"В области работает ПВО"

Напомним, глава Киевщины Алексей Кулеба отметил, что в регионе – повышенная опасность ракетных обстрелов.