У понеділок, 5 грудня, окупанти розпочали знову обстрілювати міста України з надією влаштувати тотальний блекаут. Через те, що жителі міста та його гості використовують метро як укриття, на деяких станціях висадка пасажирів наразі неможлива.

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"Слідкуйте за повідомленнями на станціях"

За словами Віталія Кличка, про зміни у роботі метро повідомляють працівники безпосередньо на станціях. Окрім того, він констатував, що поїзди не курсують наземними коліями під час повітряної тривоги.

Щодо змін у роботі метро – стежте за повідомленнями на станціях. Під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками,

– написав мер столиці.

Станція "Дорогожичі" під час повітряної тривоги: дивіться відео "Суспільне"

Варто також зазначити, що Кличко вкотре закликав містян не нехтувати правилами безпеки та залишайтеся в укриттях під час повітряної тривоги. Це вкрай важливо, аби не наражати своє життя на небезпеку.

"В області працює ППО"

Нагадаємо, очільник Київщини Олексій Кулеба зазначив, що в регіоні – підвищена небезпека ракетного обстрілу.