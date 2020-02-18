12:57
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Массированная атака боевиков возле Золотого: МИД обратился к международному сообществу

      184 Читати новину українською
      Смертельная атака боевиков возле Золотого: реакция МИД Украины / Коллаж 24 канала

      Министерство иностранных дел прокомментировало атаку боевиков на украинские позиции возле линии разграничения в районе Золотого на Луганщине.

      В МИД прежде всего выразили обеспокоенность эскалацией ситуации на Донбассе после последней российской атаки.

      Важно! Зеленский собирает СНБО из-за боя вблизи Золотого

      "Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате", – отметила в твиттере пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

      Кроме того, Министертсво иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить эту эскалацию.

      Также обстрел украинских позиций возле Золотого осудил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. В то же время он подчеркнул, что имплементация Минских соглашений невозможна без прекращения огня.

      Советуем ознакомиться! Российские наемники пошли в наступление: эксклюзивный комментарий с передовой

      Что известно о бое у Золотого

      Он начался примерно в 5 утра 18 февраля. По информации штаба Объединенных сил, боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что грохот от артиллерии прекрасно слышали жители Северодонецка, Лисичанска и Попасной.

      Пули долетают до Золотого. В Новотошковском попадание в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда – "наблюдать, не отвечать,
      – написал в фейсбуке советник главы Луганской ВГА Виталий Шведов.

      Во время атаки оккупанты применяли минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Впоследствии, прикрываясь обстрелами украинцев, оккупанты перешли к активным наступательным действиям и даже совершили попытку перейти через линию разграничения. По словам Бутусова, штурмовая группа боевиков под прикрытием массированного артиллерийского огня еще и захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой "серой зоне".

      Примерно в 10:00 стало известно, что бой завершился. В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения, и им оказывают всю необходимую помощь. Что касается потерь противника, то ликвидирован один боевик и еще пять получили тяжелые ранения.

      "Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируемая. Продолжаем защищать Украину от агрессора", – заверили в штабе.

      Подробнее! Боевики атаковали украинские позиции возле Золотого: есть потери


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Что такое ретроградный Меркурий: даты на 2020 год
      сегодня
      2732
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Бой возле Золотого Пророссийские боевики Операция Объединенных сил МИД Украины Минские договоренности
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Как будут оценивать руководителей обладминистраций
      Дмитро Дубілет 46
      сегодня , 10:00 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
      Уляна Журба 205
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      57
      12 февраля , 13:46 Где сыграть в покер с Алексеем Дурневым
      114
      сегодня , 10:00 Трамп создает для России мучительную реальность
      Лілія Шевцова 1129
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук