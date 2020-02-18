Массированная атака боевиков возле Золотого: МИД обратился к международному сообществу

Министерство иностранных дел прокомментировало атаку боевиков на украинские позиции возле линии разграничения в районе Золотого на Луганщине.

В МИД прежде всего выразили обеспокоенность эскалацией ситуации на Донбассе после последней российской атаки.

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"Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате", – отметила в твиттере пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

Кроме того, Министертсво иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить эту эскалацию.

Very concerned by escalation in #Donbas following the latest Russian attack. Prohibited weapons used resulting in a new wave of casualties. This is the latest breach of agreements reached at N4. We call on the intl. community to condemn this escalation. #StopRussianAggression pic.twitter.com/L3QOraRc9p — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) February 18, 2020

Также обстрел украинских позиций возле Золотого осудил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. В то же время он подчеркнул, что имплементация Минских соглашений невозможна без прекращения огня.

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Что известно о бое у Золотого

Он начался примерно в 5 утра 18 февраля. По информации штаба Объединенных сил, боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что грохот от артиллерии прекрасно слышали жители Северодонецка, Лисичанска и Попасной.

Пули долетают до Золотого. В Новотошковском попадание в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда – "наблюдать, не отвечать,

– написал в фейсбуке советник главы Луганской ВГА Виталий Шведов.

Во время атаки оккупанты применяли минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Впоследствии, прикрываясь обстрелами украинцев, оккупанты перешли к активным наступательным действиям и даже совершили попытку перейти через линию разграничения. По словам Бутусова, штурмовая группа боевиков под прикрытием массированного артиллерийского огня еще и захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой "серой зоне".

Примерно в 10:00 стало известно, что бой завершился. В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения, и им оказывают всю необходимую помощь. Что касается потерь противника, то ликвидирован один боевик и еще пять получили тяжелые ранения.

"Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируемая. Продолжаем защищать Украину от агрессора", – заверили в штабе.

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Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала