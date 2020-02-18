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      Масована атака бойовиків біля Золотого: МЗС звернулося до міжнародної спільноти

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      Смертельна атака бойовиків біля Золотого: реакція МЗС України / Колаж 24 каналу

      Міністерство закордонних справ прокоментувало атаку бойовиків на українські позиції біля лінії розмежування у районі Золотого на Луганщині.

      У МЗС передусім висловили занепокоєння ескалацією ситуації на Донбасі після останньої російської атаки.

      Важливо! Зеленський збирає РНБО через бій поблизу Золотого

      "Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на зустрічі в нормандському форматі", – наголосила у твіттері речниця українського зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко.

      Крім того, Міністертсво закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство засудити цю ескалацію.

      Також обстріл українських позицій біля Золотого засудив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс. Водночас він наголосив, що імплементація мінських угод є неможливою без припинення вогню. 

      Радимо ознайомитися! Російські найманці пішли в наступ: ексклюзивний коментар з передової

      Що відомо про бій біля Золотого

      Він розпочався приблизно о 5 ранку 18 лютого. За інформацією штабу Об’єднаних сил, бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що гуркіт від артилерії прекрасно чули жителі Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної.

      Кулі долітають до Золотого. У Новотошківському влучання у житловий масив, зруйновано житло. Ось таке розведення і режим тиші, і для ЗСУ миротворча команда – "наблюдать, не отвечать,
      – написав у фейсбуці радник голови Луганської ОДА Віталій Шведов.

      Під час атаки окупанти застосовували міномети калібру 120 міліметрів, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Згодом, прикриваючись обстрілами українців, окупанти перейшли до активних наступальних дій та навіть здійснили спробу перейти через лінію розмежування. За словами Бутусова, штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні".

      Приблизно о 10:00 стало відомим, що бій завершився. У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень, і їм надають усю необхідну допомогу. Щодо втрат противника, то ліквідовано одного бойовика та ще п’ять отримали важкі поранення.

      "Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація – повністю контрольована. Продовжуємо боронити Україну від агресора", – запевнили у штабі.

      Детальніше! Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: є втрати


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Бій біля Золотого Новини політики МЗС України Мінські домовленості Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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