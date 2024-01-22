Действительно ли цель россиян во время массированных атак – ослабить ПВО: Игнат дал четкий ответ
Источник:"Фокус"
Некоторые военные эксперты предполагают, что основная цель, преследуемая врагом, осуществляя масштабные обстрелы с воздуха дронами и ракетами, – это истощение украинской ПВО. В Воздушных силах в это время заявили, что не все так однозначно.
В конце декабря – начале января страна – агрессорка прибегала к нескольким массированным воздушным атакам на Украину. Чего добивается враг, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Смотрите также Массированные атаки на Украину: в ГУР назвали основные цели российского агрессора
Зачем противник прибегает к массированным атакам
По словам Игната, неправильно говорить, что противник, прежде всего, планирует ослабить украинскую ПВО и истощить запас ракет. Каждое воздушное средство, которое оккупанты выпускают по нашей стране, имеет конкретную цель. Это либо объект критической инфраструктуры, либо военный объект.
В то же время сприкер Воздушных сил признает, что значительное количество ракет и дронов, запущенных одновременно, усложняют работу Сил обороны, в том числе и ПВО.
Игнат припомнил нападение ХАМАС на Израиль. В тот день – 7 октября 2023 года – боевики выпустили по Израилю кучу ракет разных типов. Тогда даже самая лучшая в мире ПВО не смогла их всех уничтожить.
Военный отметил, что в целом средства поражения спроектированы таким образом, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны.
Враг намеренно выпускает много боеприпасов для того, чтобы перезагрузить ПВО, и как следствие как можно больше воздушных средств попали в цель.
Эффективность украинского ПВО растет: что известно
- За два года полномасштабной войны Украине удалось построить мощную эшелонированную систему противовоздушной обороны, привлекая к ней также средства РЭБ. Рост мощности украинского ПВО заставил врага сменить тактику. Он начал чаще прибегать именно к комбинированным атакам, чтобы усилить давление на противовоздушную оборону. В последнее время большое количество российских ракет не попадает в цель. Их эффективность снизилась на 40 процентов. Это произошло благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.
- Президент Зеленский заявил, что ЗРК Patriot – самая мощная система в мире. Ее успешная работа неоднократно удивляла как россиян, так и партнеров. Глава государства анонсировал начало производства этих систем в Украине в будущем.
- 17 января Украина во время отражения дроновой атаки впервые применила самодельную ПВО – гибридную систему FrankenSAM. По словам Игната, эта ПВО может быть эффективнее зенитных орудий типа Gepard.