Действительно ли цель россиян во время массированных атак – ослабить ПВО: Игнат дал четкий ответ

Некоторые военные эксперты предполагают, что основная цель, преследуемая врагом, осуществляя масштабные обстрелы с воздуха дронами и ракетами, – это истощение украинской ПВО. В Воздушных силах в это время заявили, что не все так однозначно.

В конце декабря – начале января страна – агрессорка прибегала к нескольким массированным воздушным атакам на Украину. Чего добивается враг, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Зачем противник прибегает к массированным атакам

По словам Игната, неправильно говорить, что противник, прежде всего, планирует ослабить украинскую ПВО и истощить запас ракет. Каждое воздушное средство, которое оккупанты выпускают по нашей стране, имеет конкретную цель. Это либо объект критической инфраструктуры, либо военный объект.

В то же время сприкер Воздушных сил признает, что значительное количество ракет и дронов, запущенных одновременно, усложняют работу Сил обороны, в том числе и ПВО.

Игнат припомнил нападение ХАМАС на Израиль. В тот день – 7 октября 2023 года – боевики выпустили по Израилю кучу ракет разных типов. Тогда даже самая лучшая в мире ПВО не смогла их всех уничтожить.

Военный отметил, что в целом средства поражения спроектированы таким образом, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны.

Враг намеренно выпускает много боеприпасов для того, чтобы перезагрузить ПВО, и как следствие как можно больше воздушных средств попали в цель.

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