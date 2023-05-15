По меньшей мере 10 массированных атак за месяц: в ISW объяснили, чего пытается добиться Россия

По оценкам американского Института изучения войны, с 19 апреля по 14 мая этого года россияне нанесли по меньшей мере 10 массированных ударов по Украине. В частности, враг избивал и по тыловым регионам.

В ISW отмечают, что для этих ударов Россия использовала гораздо меньше ракет, чем для массированных обстрелов минувшей осенью. Основной упор противник сделал на иранские "Шахеды".

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В предвкушении контрнаступления: чего хочет добиться Россия

В ISW такие обстрелы называют новой кампанией России, вероятно, направленной на то, чтобы снизить мощности Украины для проведения контрнаступательных действий на фронте.

Сейчас россияне, по оценкам Института изучения войны, при массовых атаках сосредотачиваются на ударах по Киеву и военно-промышленных и материально-технических объектах в глубоком тылу.

Россияне, по словам аналитиков, пытаются атаковать почаще с использованием меньшего количества средств, чтобы продемонстрировать свою "силу".

Более ограниченная воздушная кампания является более регулярной, чем предыдущая широкая российская кампания против критической инфраструктуры, и ISW ранее оценивала, что российские силы, возможно, пытаются наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы показать себя успешными сдерживателями будущих украинских контрнаступательных операций.

– отмечают эксперты.

По оценкам Института, Россия очень обеспокоена перспективами украинского контрнаступления. Однако украинские воины продолжают контратаки в районе Бахмута, в том числе 14 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ захватили 10 вражеских позиций вблизи города-крепости.

Прошла массированная атака

Когда в Ливерпуле начался финал Евровидения-2023, которое должна принимать Украина и не смогла сделать этого из-за войны. Под атакой оказался Тернополь – родной город наших представителей группы TVORCHI. Враг попал в два складских помещения: одному из них были полимеры, а в другом – бытовая техника. Площадь возгорания составила около 10 тысяч квадратных метров. 2 человека пострадали.

Утром около 5:00 Россия снова ударила по Тернополю, в результате чего 2 дачных дома разрушены и еще 12 повреждены. Кроме того, повреждения получили офисно-складское помещение и 9 грузовых автомобилей. А еще обнаружили воронку в поле диаметром 10 метров. Также под удар попали очистные сооружения водоканала. В результате взрыва вылетели стекла, но объект продолжает свою работу. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Россия пыталась атаковать Киев, но все запущенные беспилотники уничтожили силы ПВО. В общей сложности наши воины за минувшую ночь уничтожили 18 иранских дронов, 1 "Ланцет", 2 "Орлан-10", 4 беспилотника других типов и 3 крылатые ракеты.