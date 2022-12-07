В Воздушных силах рассказали, сколько времени нужно России для подготовки нового массированного удара

Россия не прекращает наносить массированные ракетные удары по всей территории Украины. И, к сожалению, у нее еще есть ресурсы для новых атак, поэтому всегда следует быть начеку.

Через сколько времени может быть новая массированная ракетная атака

Так, стране-агрессорке нужно по меньшей мере несколько дней, чтобы подготовиться к новому возможному массированному удару по Украине. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Обычно они используют примерно неделю… В любом случае, это несколько дней, чтобы спланировать в экстренном режиме… доставить ракеты к носителям, зарядить корабли или подвесить на самолеты. Кроме того, их нужно изготавливать,

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что многие из обнаруженных фрагментов – от ракет "с конвейера". Кроме советских ракет, страна-террорист использует высокоточные Х-101, производимые летом и осенью 2022 года. Он добавил, что Россия использует ракеты "из колес". Поэтому вопрос, сколько еще будет таких массированных ударов.

Что делает Украина для защиты от массовых атак

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что "Шахиды" уже не представляют такого риска, который они составляли, например, в октябре. Украина учится бороться с новыми видами угроз и никогда не сдастся России.

По его словам, Украина постоянно анализирует ситуацию, изучает и делает все необходимое для защиты важнейших инфраструктурных объектов. Есть физическая защита, которая достаточно хорошо работает, ведь не все ракеты достигли своих целей и все уничтожено под ноль. Кроме того, очень хорошо отработаны системы аварийного ремонта.

Ракетные атаки по Украине: коротко

Россия 5 декабря совершила уже восьмую массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре.

Министр обороны Алексей Резников объяснил, что захватчики мечтают погрузить нас во тьму и холод. Россия надеется, что в таких условиях украинский народ скажет, что хочет сдаться и заставит власть идти на переговоры с захватчиками.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что в России после нескольких массированных атак по Украине заканчивается ракетное вооружение. Руководство России решило свести свои запасы к нулю.

24 канал призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Сразу после объявления опасности пройдите до ближайшего укрытия, ведь это может спасти вашу жизнь!