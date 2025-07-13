В ISW назвали ключевые причины недавних масштабных ударов России по Украине

Россия уже длительное время наносит массированные воздушные удары по Украине, используя ударные беспилотники и ракеты. Таким образом Москва хочет подорвать дух Украины и Запада, подчеркнув зависимость Киева от помощи.

Также соответствующие меры Россия осуществляет на фоне нестабильности в вопросе поддержки Киева от США, в частности по Patriot. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Почему Россия продолжает массированные атаки

Аналитики констатировали, что в ночь с 11 на 12 июля Россия нанесла очередной массированный удар беспилотниками и ракетами по Украине. Это была третья комбинированная атака за июль, во время которой запустили более 500 БПЛА и ракет.

ISW, ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ, пишет, что тогда российские войска запустили 339 беспилотников типа "Шахед" и 258 беспилотников-имитаторов, а также 26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства над Саратовской областью.

Украинские чиновники сообщили, что удары повредили критически важные электрические сети, административную и гражданскую инфраструктуру в Черновицкой, Черкасской, Харьковской, Киевской, Львовской, Сумской и Волынской областях.

Продолжающиеся широкомасштабные удары России имеют целью подорвать моральный дух Украины и Запада, а также подчеркнуть потребность Украины в продолжении поддержки Западом программы беспилотников-перехватчиков Украины и в продолжении поставок западных систем противовоздушной обороны, особенно систем Patriot, предоставленных США,

– говорится в отчете.

Ранее аналитики Института изучения войны опубликовали график, согласно которому самые массовые обстрелы фиксируются в июне и июле 2025 года. Именно тогда Россия начала применять одновременно более 400 воздушных целей для атак на Украину.