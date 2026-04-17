Прилеты все равно будут, – авиаэксперт расставил точки относительно ПВО во время массированных атак

Россия продолжает массированные атаки по Украине и даже хочет увеличить их количество. Несмотря на то, что противовоздушная оборона работает изо всех сил, некоторых попаданий все-таки не удастся избежать.

Такое мнение 24 Каналу высказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, объяснив, что стоит учитывать количество средств, которые запускает Россия. Их очень много.

Почему прилеты все равно будут?

Надо понимать, что сегодня Россия сделала ключевую ставку на истощение противовоздушной обороны Украины. Также она хочет уменьшить наши возможности перехватывать цели. Россияне видят, что силы ПВО могут справиться с тремя – четырьмя массированными обстрелами в месяц. Мы перехватываем условно 98%. Поэтому враг хочет увеличить количество атак.

Часто есть нарекания, что сбили все, 98% перехвата, но все равно что-то прилетает. Но россияне запускают по 40 ракет, по 20 ракет. Это тоже надо понимать. Поэтому прилеты все равно будут,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

По его словам, сегодня стоит понять самое важное – Россия работает на методическое истощение нашей противовоздушной обороны. Надо обратить внимание даже не на то, куда бьет враг, а с какой целью он это делает.

Вниманию! Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Россия готовится к 7 массированным обстрелам в месяц. Он пояснил, что под массированной атакой подразумевается запуск около 400 беспилотников и примерно 20 ракет. Глава МИД добавил, что сегодня ПВО в основном перехватывает 90% целей.

