Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне за месяц изготавливают более 100 ракет. Им удалось накопить достаточное их количество, по его словам, даже неприкосновенный запас вооружения россияне уже подготовили.

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"Нанести ракетный удар оккупанты могут в любой момент без накопления, потому что у них они уже есть", – сказал он.

Почему нет массированных обстрелов

Свитан предположил, что у россиян сейчас нет целей, по которым они могли бы массово использовать свои ракеты.

Благодаря внешнему воздействию произошло рассредоточение систем жизнеобеспечения энергогенераторов (которые когда-то были целью России – 24 канал). Военные уже научились работать в режиме нанесения воздушных атак. Поэтому умело обходят их,

– отметил он.

Россиянам кроме мирных жителей не по чему стрелять. Свитан считает, что это геноцид, который продолжается уже не один год. Враг постоянно обстреливает Харьков, Одессу и Никополь.

Как только у россиян появляется информация о новых целях (на территории Украины – 24 Канал), то они сразу отправляют крылатые ракеты или "Искандеры". Поэтому расслабляться точно не стоит, потому что вооружение у них есть,

– высказался военный эксперт.

Ракетные обстрелы Украины: последние новости