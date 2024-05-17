Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни за місяць виготовляють понад 100 ракет. Їм вдалось накопичити достатню їх кількість, за його словами, навіть недоторканий запас озброєння росіяни вже підготували.

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"Завдати ракетного удару окупанти можуть в будь-який момент без накопичення, бо у них вони вже є", – сказав він.

Чому немає масованих обстрілів

Світан припустив, що у росіян зараз немає цілей, по яких вони могли б масово використовувати свої ракети.

Завдяки зовнішньому впливу відбулось розосередження систем життєзабезпечення енергогенераторів (які колись були ціллю Росії – 24 канал). Військові вже навчились працювати у режимі нанесення повітряних атак. Тому вміло оминають їх,

– зауважив він.

Росіянам окрім мирних жителів немає по чому стріляти. Світан вважає, що це геноцид, який продовжується вже не один рік. Ворог постійно обстрілює Харків, Одесу та Нікополь.

Як тільки у росіян з'являється інформація про нові цілі (на території України – 24 Канал), то вони одразу відправляють крилаті ракети або "Іскандери". Тому розслаблятись точно не варто, бо озброєння у них є,

– висловився військовий експерт.

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