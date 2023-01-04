Сбито около 500 ракет: в Воздушных силах рассказали, что изменилось в ударах с сентября

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Оккупанты выпустили несколько тысяч ракет. Частью из них атаковали именно объекты энергетической инфраструктуры.

Как отметил во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, у врага изменилась тактика с осени 2022 года. Речь идет о целях, которые он теперь выбирает для атак.

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ПВО продолжают титанически сбивать ракеты

По словам Игната, в принципе в атаках врага ничего не изменилось. Он все еще коварен, опасен. И мы все еще призываем вас не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Это может спасти вам жизнь.

Появилось только одно ощутимое изменение. Теперь оккупанты атакуют критическую инфраструктуру, энергетический сектор как ракетами, так и дронами. Это наблюдается с сентября прошлого года.

Следует отметить, что наши ПВО совершенствуются и становятся все более эффективными. Уже удалось сбить почти 500 ракет и более 540 дронов, которыми атаковали энергетическую систему.

Игнат добавил, что и сегодня, и вчера наблюдалась высокая авиационная активность вдоль линии боевого столкновения. В небе работают экипажи тактической авиации: штурмовики, бомбардировщики, истребители. Все они занимаются поддержкой наземных войск оккупантов.

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