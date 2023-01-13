Жданов предположил, прекратятся ли массированные ракетные атаки без их идеолога Суровикина

Сергей Суровикин был автором концепции уничтожения нашего государства через массированные ракетные атаки. Сейчас же его сместили с должности командующего российскими войсками. А ситуация с обстрелами может измениться.

Впрочем, это вовсе не означает, что российские оккупанты полностью откажутся от массированных обстрелов ракетами территории Украины. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов.

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Изменится ли тактика оккупантов касательно массированных атак

Так, логика российских захватчиков довольно простая. Они считают, если могут наносить вред нашему государству, то нужно продолжать это делать.

Возможно, интенсивность нанесения таких ударов снизится, в связи с тем, что Суровикин отстрелял довольно большое количество ракет за три месяца пребывания на этом посту,

– предположил Жданов.

Кроме того, в России может произойти смена приоритетов. Так, российские оккупанты могут вернуться к обстрелам не энергетической системы, а инфраструктуры. Как было весной – летом прошлого года.

"Я не думаю, что Россия откажется от самого понятия массированных ракетных ударов. Россияне будут продолжать их до последней возможности", – сказал военный эксперт.

Жданов предположил, изменится ли тактика России относительно ракетных обстрелов: смотрите видео

Россия может готовить новую массированную атаку