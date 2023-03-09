Полковник ВСУ назвал ЗРК, которыми Украина может защититься от "Кинжалов"
Во время очередной массированной ракетной атаки 9 марта Россия активно использовала гиперзвуковые ракеты "Кинжал". У Украины нет защиты от них.
Зенитно-ракетные комплексы, которые могут поражать их, уже вскоре должна получить Украина. Об этом в стриме 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.
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Какие ЗРК могут сбивать "Кинжалы"
"Кинжал" – аэробалистическая ракета. Первой степенью ее разгона есть самолет, который поднимает ее на определенную высоту и разгоняет до сверхзвуковой скорости. Дальше ракета поднимается вверх на десятки километров.
Тогда за баллистической траекторией "Кинжал" начинает спускаться на цель. Ее скорость сверхзвуковая – близка к гиперзвуку. Потому и очень сложно ее отследить.
Те системы, которые у нас есть, в основном против аэрообъектов. Здесь нужны системы против баллистических объектов. Это системы Patriot и SAMP/T. Эти ЗРК могут сбивать и "Кинжалы",
– объяснил полковник ВСУ.
Здесь вопрос только в дальности обнаружения и уничтожения. Радиус действия таких зенитно-ракетных комплексов составляет ориентировочно от 35 до 45 км.
"Поэтому чтобы прикрыться от "Кинжалов" нам нужно много таких комплексов. Здесь вопрос уже к нашим партнерам – смогут ли они нам их передать. И Patriot, и SAMP/T", – акцентирует Роман Свитан.
Также он подчеркнул, что еще один хороший противоракетный комплекс есть у Израиля – "Хец". Военный эксперт уверен, что пока мы его не получим, но это может быть направлением работы украинского МИД.
Роман Свитан о массированной атаке "Кинжалами": смотрите видео
Также собеседник отметил, что россияне также применили ракеты авиационного базирования. Их всех удалось нейтрализовать.
Были и 13 ракет С-300. Эти мы тоже не можем сбивать, поскольку они их используют в режиме баллистической ракеты,
– отметил Роман Свитан.
В этом случае россияне переработали ракету класса "земля – воздух" таким образом, что под определенным углом идет запуск ракет, а дальше идет за баллистической траекторией и работает на дальности до 150 километров.
Резюмируя, полковник запаса ВСУ отметил, что этот обстрел с военной точки зрения был совершенно бестолковым. Мол, россияне тщетно потратили ракеты, а исключить украинскую энергетику уже практически невозможно, ведь она уже рассредоточена.
Ракетная атака России
Россия в ночь на 9 марта в очередной раз массированно атаковала Украину, запустив чуть ли не сотню ракет. Среди них:
- 28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555;
- 20 пусков – ракет "Калибр" (из трех носителей с Черного моря);
- 6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22;
- 6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал";
- 8 пусков – управляемых авиационных ракет (это Х-31, Х-59, выпускаемых с Су-35);
- 13 пусков – ракет с зенитно-ракетных систем С-300;
- 8 – беспилотных комплексов "Шахид".
Воздушные силы ВСУ смогли сбить 34 из 48 крылатых ракет и 4 из 8 "Шахедов". Также организовали "определенное противодействие" всем 8 управляемым авиационным ракетам, так что ни одна из них не достигла своей цели.
Информацию об использовании сразу 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат впервые озвучил в эфире 24 Канала.