Полковник ВСУ назвал ЗРК, которыми Украина может защититься от "Кинжалов"

Во время очередной массированной ракетной атаки 9 марта Россия активно использовала гиперзвуковые ракеты "Кинжал". У Украины нет защиты от них.

Зенитно-ракетные комплексы, которые могут поражать их, уже вскоре должна получить Украина. Об этом в стриме 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Какие ЗРК могут сбивать "Кинжалы"

"Кинжал" – аэробалистическая ракета. Первой степенью ее разгона есть самолет, который поднимает ее на определенную высоту и разгоняет до сверхзвуковой скорости. Дальше ракета поднимается вверх на десятки километров.

Тогда за баллистической траекторией "Кинжал" начинает спускаться на цель. Ее скорость сверхзвуковая – близка к гиперзвуку. Потому и очень сложно ее отследить.

Те системы, которые у нас есть, в основном против аэрообъектов. Здесь нужны системы против баллистических объектов. Это системы Patriot и SAMP/T. Эти ЗРК могут сбивать и "Кинжалы",

– объяснил полковник ВСУ.

Здесь вопрос только в дальности обнаружения и уничтожения. Радиус действия таких зенитно-ракетных комплексов составляет ориентировочно от 35 до 45 км.

"Поэтому чтобы прикрыться от "Кинжалов" нам нужно много таких комплексов. Здесь вопрос уже к нашим партнерам – смогут ли они нам их передать. И Patriot, и SAMP/T", – акцентирует Роман Свитан.

Также он подчеркнул, что еще один хороший противоракетный комплекс есть у Израиля – "Хец". Военный эксперт уверен, что пока мы его не получим, но это может быть направлением работы украинского МИД.

Роман Свитан о массированной атаке "Кинжалами": смотрите видео

Также собеседник отметил, что россияне также применили ракеты авиационного базирования. Их всех удалось нейтрализовать.

Были и 13 ракет С-300. Эти мы тоже не можем сбивать, поскольку они их используют в режиме баллистической ракеты,

– отметил Роман Свитан.

В этом случае россияне переработали ракету класса "земля – воздух" таким образом, что под определенным углом идет запуск ракет, а дальше идет за баллистической траекторией и работает на дальности до 150 километров.

Резюмируя, полковник запаса ВСУ отметил, что этот обстрел с военной точки зрения был совершенно бестолковым. Мол, россияне тщетно потратили ракеты, а исключить украинскую энергетику уже практически невозможно, ведь она уже рассредоточена.

Ракетная атака России

Россия в ночь на 9 марта в очередной раз массированно атаковала Украину, запустив чуть ли не сотню ракет. Среди них:

28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555;

20 пусков – ракет "Калибр" (из трех носителей с Черного моря);

6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22;

6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал";

8 пусков – управляемых авиационных ракет (это Х-31, Х-59, выпускаемых с Су-35);

13 пусков – ракет с зенитно-ракетных систем С-300;

8 – беспилотных комплексов "Шахид".

Воздушные силы ВСУ смогли сбить 34 из 48 крылатых ракет и 4 из 8 "Шахедов". Также организовали "определенное противодействие" всем 8 управляемым авиационным ракетам, так что ни одна из них не достигла своей цели.

Информацию об использовании сразу 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат впервые озвучил в эфире 24 Канала.