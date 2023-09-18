Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, почему изменилось время атак по Украине. В Воздушных силах ВСУ отметили, что в ночь на 18 сентября в небе было нетипично высокое количество российской авиации.

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Кладбище ракет в Каспийском море

Ранее Ту-95 отстреливались и ракеты долетали до Украины примерно в час ночи, а теперь – примерно в три часа. Сначала российские стратегические бомбардировщики взлетали из аэропорта в Энгельсе, а оттуда совсем близко к Каспийскому морю.

Взлетели с Энгельса и сразу рядом с Каспием отстрелялись. Ракеты где-то час летят и поэтому примерно в час ночи они в Украине,

– рассказал Свитан.

Сейчас бомбардировщики летят с авиабазы "Оленья", а это несколько часов полета к месту запуска ракет. Теперь Ту-95 взлетают с Кольского полуострова. В них сложные маршруты выхода на Каспийское море. Кроме того, иногда ракеты с самолетов падают на Россию и с этим бывают большие проблемы.

Поэтому бомбардировщики летят по сложному маршруту, обходя большие населенные пункты, заходят на Каспий и лишь потом сбрасывают ракеты. Запускающиеся идут в сторону Украины, а остальные падают в Каспийское море. Через несколько миллионов лет найдут кладбище ракет и будут долго думать, что это за длинные сигареты с крыльями.

– добавил военный эксперт.

От "Оленья" до Каспийского моря нужно лететь несколько часов, поэтому и получается, что ракеты заходят под утро. Россияне также привязывают запуск ракет к атакам "Шехедами". Оккупанты поняли, что лучше запускать дроны утром, когда туман, тогда беспилотники тяжело отслеживать.

Почему бомбардировщики Ту-95 не летают над российскими городами: смотрите видео

Ночная атака по Украине