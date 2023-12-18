Следующие две недели могут быть напряженными: возможны ли массированные ракетные атаки на праздники
Россия накопила ракеты и в канун праздников может сосредоточить свои усилия не только на фронте, но и устроить массированные атаки по гражданскому населению Украины. Также враг не отказался от намерений вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу о том, что россияне привязываются к определенным датам, когда планируют обстрелы в Украине. Поэтому исключать возможность ракетных ударов нашей территории в ближайшее время нельзя.
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Какова цель россиян
В 2023 году Украина впервые официально празднует Рождество вместе со всем цивилизованным миром – 25 декабря. А в России оно состоится 7 января 2024 года, по старому "расписанию", и у них 25 декабря будет обычным рабочим днем.
Украинцам нужно готовиться к тому, что враг может прибегнуть к массированным ударам ракетами и "Шахедами". Поэтому следующие две недели могут быть напряженными,
– предположил военный эксперт.
В то же время, анализируя последние нападения россиян, он отметил, что они либо действительно накапливают ракеты для массированного обстрела, либо у них проблемы с носителями этих ракет. Хотя значительно увеличить количество ракет оккупанты на сегодня не могут.
На праздники россияне могут устроить массированные атаки, чтобы оказать давление на гражданское население. Об этом свидетельствуют последние их удары по Киеву, когда враг целился именно по гражданской инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность города.
Возможно цель врага – создать техногенную катастрофу в столице,
– подчеркнул Жданов.
Кроме того, по его словам, на фронте у россиян нет никаких преимуществ, хотя там и продолжается безумная интенсивность боевых действий. В то же время украинские силы с большим трудом, но довольно успешно обороняют нашу территорию.
Что известно о вражеских обстрелах Украины
- Россияне 14 декабря атаковали нашу страну аэробаллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал", которые запускались самолетов МиГ-31К. В частности, одна из ракет двигалась в направлении Киевской области. Благодаря работе Воздушных сил эта ракета была ликвидирована.
- Также 14 декабря "Кинжалами" была атакована Хмельницкая область. Россияне направили ракеты на аэродром в Староконстантинове. Оккупанты не впервые пытаются попасть по этому объекту, ведь на аэродроме базируется 7-я бригада тактической авиации. Она единственная имеет на вооружении бомбардировщики Су-24М.
- Ранее в ГУР сообщали, сколько еще "Кинжалов" осталось в России. Представитель украинской разведки Андрей Юсов подчеркнул, что этого вооружения оккупанты имеют в небольшом количестве – более 40 единиц.