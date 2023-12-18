Следующие две недели могут быть напряженными: возможны ли массированные ракетные атаки на праздники

Россия накопила ракеты и в канун праздников может сосредоточить свои усилия не только на фронте, но и устроить массированные атаки по гражданскому населению Украины. Также враг не отказался от намерений вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу о том, что россияне привязываются к определенным датам, когда планируют обстрелы в Украине. Поэтому исключать возможность ракетных ударов нашей территории в ближайшее время нельзя.

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Какова цель россиян

В 2023 году Украина впервые официально празднует Рождество вместе со всем цивилизованным миром – 25 декабря. А в России оно состоится 7 января 2024 года, по старому "расписанию", и у них 25 декабря будет обычным рабочим днем.

Украинцам нужно готовиться к тому, что враг может прибегнуть к массированным ударам ракетами и "Шахедами". Поэтому следующие две недели могут быть напряженными,

– предположил военный эксперт.

В то же время, анализируя последние нападения россиян, он отметил, что они либо действительно накапливают ракеты для массированного обстрела, либо у них проблемы с носителями этих ракет. Хотя значительно увеличить количество ракет оккупанты на сегодня не могут.

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что россияне предположительно ждут усиления морозов , чтобы нанести удары именно по энергетическим объектам Украины. Хотя пока ракеты типа "Калибр" морского базирования не наблюдаются на боевом дежурстве в Черном море. Однако, по ее словам, это может быть "затишьем перед обстрелами энергоструктуры".

На праздники россияне могут устроить массированные атаки, чтобы оказать давление на гражданское население. Об этом свидетельствуют последние их удары по Киеву, когда враг целился именно по гражданской инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность города.

Возможно цель врага – создать техногенную катастрофу в столице,

– подчеркнул Жданов.

Кроме того, по его словам, на фронте у россиян нет никаких преимуществ, хотя там и продолжается безумная интенсивность боевых действий. В то же время украинские силы с большим трудом, но довольно успешно обороняют нашу территорию.

Что известно о вражеских обстрелах Украины