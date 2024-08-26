Классический ход Путина, – Белый дом о массированных российских ударах по Украине

Россия в понедельник, 26 августа, массированно атаковала города Украины ракетами и дронами. После враждебных обстрелов нашей страны Соединенные Штаты заверили, что продолжают помогать Украине укреплять противовоздушную оборону и энергетическую систему.

Об этом на онлайн-брифинге в понедельник, 26 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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В Белом доме высказались о массированных российских ударах по Украине

По словам представителя Белого дома, последний российский обстрел – это "классический ход в стратегии Владимира Путина".

Они (россияне – 24 Канал) целятся в энергетическую инфраструктуру, особенно учитывая то, что скоро похолодает, и люди будут нуждаться в тепле,

– пояснил он, напомнив, что похожие атаки происходили и раньше.

Джон Кирби добавил, что Соединенные Штаты сосредоточены над дальнейшим укреплением украинской противовоздушной обороны.

"Мы сосредоточены на поиске перехватчиков и систем не только от США, но и от союзников и партнеров", – сказал Кирби, напомнив об объявленном на саммите НАТО поставки 5 систем ПВО Patriot.

Также чиновник сказал, что Соединенные Штаты вместе с Украиной работают над укреплением ее энергетической инфраструктуры.

"Речь идет не только о защите определенных локаций, хотя это и является большой частью этого процесса. Надо гарантировать, что у них (Украины – 24 Канал) есть запас прочности, резерв, цепи поставок, чтобы их энергетическая инфраструктура продолжала работу, даже если она подвергнется атакам", – пояснил он.