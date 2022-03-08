Массированные штурмы провозглашают каждый вечер, но заканчиваются они поражением, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что массированные штурмы оккупанты провозглашают каждый вечер. Но на 13 сутки стало понятно, что эти провозглашения остаются просто произнесенными.

Действительно, они неоднократно уже пробовали взять Николаев, по крайней мере, выйти на его окраины, захватить аэродром Кульбакино. Но постоянно это заканчивалось поражением,

– сказал Арестович.

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Он отметил, что возможно оккупанты попытаются сконцентрировать силы и нанести удар, но убежден, что закончится все плохо, ведь для того, чтобы брать такие крупные города как Николаев, не говоря уже о Киеве, нужны совсем другие силы.

Таких сил должно быть в 10 раз больше, чем они бросают в Николаев или Киев. Предварительный их план провалился. Путин гонит их железным посохом сюда, а они вынуждены выполнять приказ так, как он поставлен. Но с военной точки зрения он бессмыслен,

– объяснил советник главы ОП.

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