Военный спрогнозировал, способна ли Россия на крупные атаки по Украине в ближайшие дни

Массированная атака по Украине снова ударила по энергетике, а количество средств воздушного нападения заставило говорить о возможном продолжении ударов. После этой ночи появляются вопросы, имеет ли Россия ресурс для новых крупных атак уже в ближайшие дни.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала оценил масштабы последнего удара и объяснил, зафиксирован ли реальный рост возможностей врага. Также он очертил, в каких временных пределах Россия может повторить подобные комбинированные атаки.

Способна ли Россия повторить массированные атаки в ближайшие дни?

После ночной атаки, во время которой Россия применила сотни средств воздушного нападения, ключевой вопрос заключается не только в масштабе удара, а в том, стал ли он началом нового этапа.

Напомним, Россия в ночь на 23 декабря нанесла по Украине массированный удар дронами и ракетами. По данным Воздушных сил, враг запустил 635 ударных БпЛА (около 400 из них типа Shahed), 3 ракеты Х 47М2 "Кинжал" и 35 крылатых ракет типов Х 101 и Искандер К, а противовоздушная оборона сбила или подавила 621 цель. Также зафиксировали попадание ракет и 39 ударных дронов на 21 локации, еще в нескольких местах были падения обломков. Премьер – министр Юлия Свириденко сообщила, что больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях, из-за чего в стране вводили аварийные отключения. Владимир Зеленский заявил, что под ударом были по меньшей мере 13 областей, есть погибшие, среди них ребенок на Житомирщине, и подтвердил, что часть целей сбили, но были и попадания.

Несмотря на громкие цифры, признаков резкого роста интенсивности атак пока не зафиксировано. Прогнозы о тысяче дронов за одну атаку пока не оправдались, в частности из-за работы Сил обороны.

Существенного скачка и роста количества средств воздушного нападения со стороны России не было зафиксировано. Есть у них проблемы с этим, потому что многое отминусовывают Силы обороны,

– объяснил Мусиенко.

В то же время Россия способна запускать десятки беспилотников ежесуточно и накапливать ресурс для нескольких новых комбинированных атак. Именно поэтому полностью исключать повторение подобных ударов в ближайшие дни не стоит.

Может быть еще одна или две подобные атаки в течение следующей недели или десяти дней, с ударами по энергетике,

– отметил военнослужащий.

Целью таких действий остается не только физическое поражение инфраструктуры. Россия стремится усилить давление в период похолодания, создать дополнительные проблемы для энергосистемы и ударить по психологическому состоянию общества накануне праздников.

Зачем Россия бьет по энергетике именно сейчас?

Удары по энергетической инфраструктуре имеют не случайный характер. Россия синхронизирует атаки с похолоданием, чтобы усилить нагрузку на систему и создать дополнительные бытовые трудности для гражданского населения. Выбор целей и времени связан со стремлением к максимальному психологическому эффекту.

Враг знает о похолодании и сознательно хочет создать дополнительные проблемы для энергетической системы. Одна из целей – сорвать людям Рождество,

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, Россия также пытается использовать эти атаки как элемент внешней демонстрации силы. Кремль стремится убедить Запад и Соединенные Штаты, что якобы сохраняет инициативу в воздухе и способен и в дальнейшем уничтожать украинскую инфраструктуру. Эта картинка нужна не только внешней аудитории, но и внутренней пропаганде.

Им важно показать, что ракеты есть, дроны есть, и чтобы было о чем докладывать Путину. Затем это подается как очередные "победы",

– пояснил военнослужащий.

В то же время реальная картина значительно сложнее. Несмотря на постоянные удары, Силы Обороны Украины сбивают значительную часть целей, а Россия не демонстрирует ресурса для длительного резкого наращивания атак. Именно поэтому нынешние действия скорее направлены на давление и запугивание, чем на стратегический излом ситуации.

