Российский план "сломать" украинцев, нанося удары по инфраструктуре, провалиться, – ISW

В четверг, 29 декабря, российские войска совершили очередную массированную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Однако эти обстрелы никак не повлияли на дух несокрушимости и борьбы украинцев.

По оценкам специалистов американского Института изучения войны, российская кампания по излому украинской воли к борьбе путем нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры терпит неудачу.

Важно Следующий ракетный удар может быть мощнее, чем 29 декабря, – Воздушные силы

И не помешает этому даже увеличение ударов со стороны россиян.

Сколько еще ракет осталось в России

Министерство обороны России отреагировало на текущие оценки Запада, что серьезно истощило свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявив, что у них никогда не закончатся ракеты "Калибр".

В ISW ранее оценивали, что российские силы значительно истощили свой арсенал высокоточных систем вооружений, но, вероятно, продолжат угрожать украинской критической инфраструктуре в ближайшей перспективе и будут наносить значительные страдания украинскому гражданскому населению.

Что известно о массированном ударе по Украине 29 декабря

Глава Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил 26 декабря, что у российских войск достаточно ракет для нанесения еще двух-трех широкомасштабных ударов.