Во время дневной атаки на Хмельнитчину пострадал автовокзал: в ОВА рассказали подробности
Источник:Хмельницкая ОВА
Российские оккупанты 5 августа массированно атаковали Украину. В частности, они ударили по Хмельницкой области.
Об этом рассказал начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Он поблагодарил защитников за успешные убытки.
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Россияне атаковали Хмельницкую область
Тюрин рассказал, что сегодня вечером во время воздушной тревоги враг снова атаковал Хмельнитчину.
Раздалась серия взрывов в одной из общин области. Спасибо нашим силам ПВО за качественную работу,
– подчеркнул председатель ОВА.
По его словам, взрывная волна:
- повредила кровлю, двери и окна в нескольких частных жилых домах,
- выбила окна в одном из коммунальных заведений культуры, помещении автовокзала и коммерческом помещении.
"Отстроим все вместе! Самое важное, что пострадавших от атаки нет. Держимся. Победим!" – подытожил Тюрин.Обратите внимание! Россия обстреляла Украину именно в день проведения саммита в Саудовской Аравии, на который ее не пригласили. Около 40 стран приняли участие в мероприятии, посвященном украинской формуле мира.
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Что известно о ракетных обстрелах Украины Россией
- Российские захватчики 5 августа совершили комбинированную атаку. Враг запустил крылатые ракеты не только со своей территории, но и из Беларуси.
- Оккупанты использовали "Кинжалы" и "Калибры". Кроме Хмельнитчины, взрывы раздавались в Запорожье.
- Впоследствии глава ОВА рассказал, что россияне нанесли удар по пригороду Запорожья. По предварительным данным, эта атака прошла без пострадавших.
- Очередную агрессию России против Украины прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что нашей ПВО удалось сбить часть ракет противника.
- Также во время своего традиционного обращения к украинцам глава государства подчеркнул, что такие атаки ничего россиянам не дадут – Кремлю не удастся подменить международное право террором, кризисом или каким-либо запугиванием.