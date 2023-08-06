Во время дневной атаки на Хмельнитчину пострадал автовокзал: в ОВА рассказали подробности

Российские оккупанты 5 августа массированно атаковали Украину. В частности, они ударили по Хмельницкой области.

Об этом рассказал начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Он поблагодарил защитников за успешные убытки.

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Тюрин рассказал, что сегодня вечером во время воздушной тревоги враг снова атаковал Хмельнитчину.

Раздалась серия взрывов в одной из общин области. Спасибо нашим силам ПВО за качественную работу,

– подчеркнул председатель ОВА.

По его словам, взрывная волна:

повредила кровлю, двери и окна в нескольких частных жилых домах,

выбила окна в одном из коммунальных заведений культуры, помещении автовокзала и коммерческом помещении.

"Отстроим все вместе! Самое важное, что пострадавших от атаки нет. Держимся. Победим!" – подытожил Тюрин.

Россия обстреляла Украину именно в день проведения саммита в Саудовской Аравии, на который ее не пригласили. Около 40 стран приняли участие в мероприятии, посвященном украинской формуле мира.

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