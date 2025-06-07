Экс-офицер Воздушных сил сказал, сколько на самом деле стратегических самолетов России боеспособны

В ночь на 6 июня Россия осуществила массированный обстрел Украины. Для него использовали более 450 воздушных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты.

Украинцы увидели, как работает в небе стратегическая авиация противника. Как отметил 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, говорится о 2 Ту-95 МС.

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Россия делает вид, что все в порядке

Самолеты Ту-95 МС смогли подняться и взять под крыло 6 ракет, а Ту-160 под полную загрузку могли взять ракеты. Это то количество судов, которые могут выполнять боевые задачи.

Остальные могут быть самолетами с ограниченным ресурсом. Они были вынуждены передислоцироваться, создавать имитацию работы,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Безусловно, взлет самолета и запуск одной ракеты может произойти. Пусковые рубежи на Волгодонск есть недалеко, поэтому за короткий период можно узнать, были ли пуски. Не надо забывать, что Россия – это страна символизмов. Она будет создавать имитацию будто у них все хорошо.

"Россияне активно публиковали старые спутниковые снимки своих самолетов для того, чтобы ввести в заблуждение весь мир. Так не хотели показывать потери, которых понесли", – подытожил Анатолий Храпчинский.

Напомним, 1 июня 2025 года СБУ провела операцию "Паутина", в результате которой удалось поразить сразу несколько аэродромов противника. Пострадало 34% стратегической авиации россиян.

Уже 6 июня россияне нанесли массированный удар по Украине. Под атакой находились несколько областей. Есть погибшие и раненые. В частности в Киеве погибли 3 спасателей. В Луцке деблокировали тела двух погибших.