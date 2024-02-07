Массированная атака: в Воздушных силах сказали, в какие объекты целится враг

Россияне на рассвете 7 февраля совершили очередную массированную атаку по Украине. Страна-террорист цинично бьет по мирным городам, убивая украинцев и уничтожая гражданскую инфраструктуру.

В эфире 24 Канала представитель Воздушных сил Юрий Игнат сказал, изменились ли сейчас цели российских атак. Отметим, что силы и средства ПВО сбили 29 ракет и 15 ударных БПЛА.

Смотрите также Не все несбитые ракеты попали в цель, – Игнат рассказал детали атаки 7 февраля

Какие цели россиян

В отчетах военных администрация часто появляется информация, что враг атакует объекты топливно-энергетического сектора. Конечно, не так, как это было в прошлом году, когда россияне обстреливали нашу критическую инфраструктуру и хотели загнать Украину в полный блэкаут.

Сейчас тоже есть случаи подобных атак, в частности, и по Кременчугскому НПЗ 28 января. Также были атакованы энергетические объекты на Днепропетровщине. Кроме того, под прицелом россиян предприятия оборонно-промышленного комплекса и другие стратегические объекты государства.

Цели разные,

– отметил Игнат.

Как видим, целями россиян могут быть частные владения и дома. Собственно, во время прошлой террористической атаки оккупантов от ракеты С-300 погиб ребенок, который только родился на свет. Так же во время обстрела утром 7 февраля ракета Х-22 прилетела в населенный пункт на Николаевщине и привела к серьезным разрушениям.

Массированный обстрел Украины 7 февраля: что известно

7 февраля страна-агрессор атаковала 6 областей Украины дронами и ракетами различных типов. Больше всего ракет россияне запустили на Киев. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что силы ПВО уничтожили около 20 ракет. В результате вражеской атаки в столице погибли 4 человека и еще 40 получили ранения.

В Николаеве во время обстрела погиб один человек и 12 жителей пострадали. Также повреждены 20 частных домов. Россияне атаковали и Харьковскую область. Есть пострадавшие.

Российская ракета попала в промышленный объект в Дрогобыче на Львовщине. К тому же силам ПВО удалось сбить одну из ракет в Стрыйском районе. Обошлось без повреждений и жертв.