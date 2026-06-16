У Путина – две главные цели: ISW раскрыло, что стоит за массированными ударами по Киеву

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине в ночь на 15 июня. Вероятно, такими атаками российский диктатор Владимир Путин стремится усилить давление на гражданское население Украины и скрыть собственные неудачи в войне.

Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW).

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Чего хочет Кремль?

В Кремле, как и раньше, рассчитывают, что регулярные удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению заставят Украину пойти на уступки. По мнению аналитиков, именно этим объясняется продолжение кампании массированных атак.

В то же время такие обстрелы преследуют и внутриполитическую цель. Эксперты считают, что Кремль использует их как способ отвлечь внимание от неспособности защитить собственную территорию, в частности Москву, от украинских ударов.

ISW пишет, что демонстративная жестокость атак на Киев должна была создать впечатление силы и контроля. Таким образом Путин пытается компенсировать очевидные проблемы в обороне России и скрыть уязвимость собственного режима.

Что известно о массированном обстреле Киева?

Напомним, Россия применила против Киева ночью 15 июня ударные беспилотники и ракеты. Также враг применил баллистическое вооружение с разных направлений, в том числе "Цирконы" с юга. В городе прогремело много сильных взрывов.

Сообщалось о более чем 40 повреждениях в разных местах, позже стало известно о возгорании на территории Киево-Печерской лавры, где в результате прямого попадания произошли значительные разрушения, была проведена срочная эвакуация святынь.

Под удар также попало здание "Художественного арсенала", которое охватил пожар площадью 1000 квадратных метров. Вероятно, он произошел из-за попадания "Шахеда". К счастью, пострадавших среди людей на этой локации не было.

В целом сначала было известно о 4 погибших. Но позже их число возросло до 5. Пострадавшая, которая находилась в больнице в тяжелом состоянии, скончалась. В то же время сообщалось о 35 раненых. Среди них – два ребенка 5 и 6 лет.