У Минобороны России придумали нелепую причину для удара по Украине, пишет 24 Канал.

Смотрите также Восстановить крайне сложно: по Херсонской ТЭЦ прилетело около 100 снарядов, – ОВА

Как оправдали россияне свои преступления на этот раз?

Россияне заявили, что масштабный комбинированный обстрел Украины в ночь на 6 декабря это якобы лишь ответ на террористические атаки, которые Украина осуществляла по гражданским объектам на территории России.

В ведомстве подтвердили, что атака осуществлялась различными видами высокоточного дальнобойного оружия – с воздушного и наземного базирования. В сообщении также упоминается применение гиперзвуковых ракет "Кинжал" и беспилотников большой дальности. Москва утверждает, что поражала объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, энергетические мощности и инфраструктуру портов, которые якобы связаны с деятельностью ВСУ.

Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены,

– цинично заявили в России.

В то же время украинская власть сообщает о повреждении пассажирских поездов, вокзалов, разрушение критической инфраструктуры, пожара и пострадавших в результате массированного обстрела. Также в Украине отмечают, что Россия в очередной раз атаковала гражданские объекты.

Что известно об атаке России 6 декабря?