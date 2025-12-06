У Міноборони Росії вигадали недолугу причину для удару по Україні, пише 24 Канал.
Як виправдали росіяни свої злочини цього разу?
Росіяни заявили, що масштабний комбінований обстріл України в ніч на 6 грудня це нібито лише відповідь на терористичні атаки, які Україна здійснювала по цивільних об'єктах на території Росії.
У відомстві підтвердили, що атака здійснювалась різними видами високоточної далекобійної зброї – з повітряного та наземного базування. У повідомлені також згадується застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" та безпілотників великої дальності. Москва стверджує, що вражала об'єкти українського оборонно-промислового комплексу, енергетичні потужності та інфраструктуру портів, які нібито пов'язані із діяльністю ЗСУ.
Цілі удару досягнуті. Всі призначені об'єкти уражені,
– цинічно заявили в Росії.
Водночас українська влада повідомляє про пошкодження пасажирських потягів, вокзалів, руйнування критичної інфраструктури, пожежі та постраждалих внаслідок масованого обстрілу. Також в Україні наголошують, що Росія вкотре атакувала цивільні об'єкти.
Що відомо про атаку Росії 6 грудня?
Росіяни випустили по українських містах близько 660 безпілотників, 3 аеробалістичних ракети "Кинджал", 34 крилатих ракети Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр", а також 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23.
Ворог бив по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у 8 областях. Зокрема, у ДТЕК кажуть, що внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання на ТЕС.
На Київщині постраждало 3 людини, пошкоджено залізничну станцію у Фастові, газопровід. На Чернігівщині ворожі цілі влучили в житловий сектор та по цивільному об'єкту. Приватний будинок горів і у Дніпрі – постраждали 37-річний і 65-річний чоловіки та 75-річна жінка.
На Львівщині внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок, постраждало двоє людей. На Одещині ворог також цілив по цивільній інфраструктурі, пошкоджено енергооб'єкт.