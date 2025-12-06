Цели удара были достигнуты: в Минобороны цинично оправдали ночную атаку на Украину
- Россия оправдывает массированный обстрел Украины, утверждая, что это был ответ на террористические атаки со стороны Украины.
- Обстрел осуществлялся высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотниками, нацеленными на оборонно-промышленные объекты Украины.
В ночь на 6 декабря враг в очередной раз совершил массированный комбинированный обстрел украинских городов. Однако и на этот раз Россия нашла циничные оправдания своему преступлению.
У Минобороны России придумали нелепую причину для удара по Украине, пишет 24 Канал.
Как оправдали россияне свои преступления на этот раз?
Россияне заявили, что масштабный комбинированный обстрел Украины в ночь на 6 декабря это якобы лишь ответ на террористические атаки, которые Украина осуществляла по гражданским объектам на территории России.
В ведомстве подтвердили, что атака осуществлялась различными видами высокоточного дальнобойного оружия – с воздушного и наземного базирования. В сообщении также упоминается применение гиперзвуковых ракет "Кинжал" и беспилотников большой дальности. Москва утверждает, что поражала объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, энергетические мощности и инфраструктуру портов, которые якобы связаны с деятельностью ВСУ.
Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены,
– цинично заявили в России.
В то же время украинская власть сообщает о повреждении пассажирских поездов, вокзалов, разрушение критической инфраструктуры, пожара и пострадавших в результате массированного обстрела. Также в Украине отмечают, что Россия в очередной раз атаковала гражданские объекты.
Что известно об атаке России 6 декабря?
Россияне выпустили по украинским городам около 660 беспилотников, 3 аэробаллистических ракеты "Кинжал", 34 крылатых ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23.
Враг бил по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в 8 областях. В частности, в ДТЭК говорят, что в результате обстрела повреждено оборудование на ТЭС.
На Киевской области пострадали 3 человека, повреждена железнодорожная станция в Фастове, газопровод. На Черниговской области вражеские цели попали в жилой сектор и по гражданскому объекту. Частный дом горел и в Днепре – пострадали 37-летний и 65-летний мужчины и 75-летняя женщина.
На Львовской области в результате падения обломков загорелся частный дом, пострадали два человека. На Одесской области враг также целился по гражданской инфраструктуре, поврежден энергообъект.