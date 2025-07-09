В Киевской области в результате обстрела загорелось предприятие

Ночью 9 июля Россия осуществила массированную атаку на Украину, в частности, под ударом была Киевская область. Там возник пожар на предприятии и пострадал человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Комбинированная атака на Украину 9 июля: где были взрывы, какие последствия, все, что известно

Последствия атаки в Киевской области

Спасатели рассказали о пожаре на одном из предприятий в Киевской области, площадью 8 000 квадратных метров.

В Киевской области продолжается ликвидация пожара: смотрите фото ГСЧС

У полиции Киевщины отметили, что возгорание предприятия произошло в Броварском районе в результате падения обломков.

Продолжается ликвидация пожара. Кроме того, телесные повреждения получила 44-летняя местная жительница. Пострадавшая доставлена в больницу для оказания необходимой помощи,

– рассказали правоохранители.

Они добавили, что на Вышгородщине повреждения получил частный дом. По фактам военных преступлений следователи начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 июля оккупанты атаковали Украину 741 средством воздушного нападения, в частности 728 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 7 крылатыми и 6 аэробаллистическими ракетами. Основным направлением удара была Волынь.