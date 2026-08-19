Ночью возможен ракетный обстрел: наблюдатели сообщают об активности вражеской авиации

В ночь на 20 августа российские войска могут нанести по Украине массированный удар. Враг поднял в воздух самолеты Ту-160 с Дальнего Востока, к которым могут присоединиться Ту-95МС.

Об угрозах атак пишут мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

Какова вероятность массированного обстрела?

Российские Ту-95МС находятся на авиабазе "Оленья", вооруженные ракетами. При этом самолеты Ту-160, которые уже находятся в воздухе, достигнут пусковых рубежей около 2 часов ночи.

Ожидаем проведения ракетной атаки в течение ночи,

– пишут мониторы.

"Замечены дополнительные признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью", – отмечает " еРадар".

В дальнейшем будет предоставляться дополнительная информация об активности стратегической авиации страны-агрессора. Об угрозе атаки предупредил и глава ЦПИ Андрей Коваленко.

"Война на истощение, которую избрала Россия, уже заставляет говорить их военкоров и экспертов о том, что Россия ведет войну на грани своих возможностей. Но пока Путин и его деды мира не видят, потому что они не видят себя в мире", – сказал Коваленко.

Кстати, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал украинцев быть внимательными к тревогам в ближайшие дни.

Чем может ударить враг?

Не исключено, что Россия может направить значительное количество баллистических и гиперзвуковых ракет по Киеву и области, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Одесской области и Запорожью.

По предварительным данным, для возможного массированного удара противник может задействовать:

до 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 2-3 Ту-160, способных осуществить запуск до 50 крылатых ракет Х-101;

2 ракетоносители из акватории Черного моря;

около 40 баллистических ракет, запущенных с северного, северо-восточного, восточного и южного направлений;

ориентировочно 10 гиперзвуковых ракет "Циркон" по северному и восточному направлениям;

около 200 реактивных беспилотников;

около 20 БпЛА типа "Бандероль";

неустановленное количество дронов "Герань-2" и "Гербера".

По состоянию на вечер Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе БПЛА для некоторых городов и пусках КАБов на Днепропетровщину и Сумскую область. Отметим, что нередко об атаках предупреждает президент Украины в своих обращениях. Однако 19 августа об угрозах он не упомянул.