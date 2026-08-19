Про загрози атак пишуть моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усю відому на цей момент інформацію.

Яка ймовірність масованого обстрілу?

Російські Ту-95МС перебувають на авіабазі "Оленья", споряджені ракетами. При цьому, борти Ту-160, які вже перебувають у повітрі, досягнуть пускових рубежів близько 2-ї ночі.

Очікуємо на здійснення ракетної атаки протягом ночі,

– пишуть монітори.

"Відмічено додаткові ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі", – зазначає "єРадар".

Надалі надаватиметься додаткова інформація про активність стратегічної авіації країни-агресорки. Про загрозу атаки попередив і очільник ЦПД Андрій Коваленко.

"Війна на виснаження, яку обрала Росія, вже змушує говорити їхніх воєнкорів та експертів про те, що Росія веде війну на межі своїх можливостей. Але поки Путін та його діди миру не бачать, бо вони не бачать себе в мирі", – висловився Коваленко.

До речі, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав українців бути уважними до тривог найближчими днями.

Чим може вдарити ворог?

Не виключено, що Росія може спрямувати значну кількість балістичних і гіперзвукових ракет по Києву й області, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині та Запоріжжю.

За попередніми даними, для можливого масованого удару противник може задіяти:

до 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 2–3 Ту-160, які здатні здійснити запуск до 50 крилатих ракет Х-101;

2 ракетоносії з акваторії Чорного моря;

близько 40 балістичних ракет, запущених із північного, північно-східного, східного та південного напрямків;

орієнтовно 10 гіперзвукових ракет "Циркон" із північного та східного напрямків;

близько 200 реактивних безпілотників;

близько 20 БпЛА типу "Бандероль";

невстановлену кількість дронів "Герань-2" та "Гербера".

Станом на вечір Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу БпЛА для деяких міст та пуски КАБів на Дніпропетровщину й Сумщину. Зазначимо, що нерідко про атаки попереджає також президент України у своїх зверненнях. Однак 19 серпня про загрози він не згадав.