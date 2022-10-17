В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, есть раненые

Россия уже неделю кошмарит украинцев массированными ракетными ударами, направленными на гражданскую и критическую инфраструктуру. На этот раз в результате обстрелов повредили одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.

Обстрелы повредили энергетическое оборудование предприятия, однако на 16:00 неизвестны масштабы повреждений. Как сообщили в компании, их смогут окончательно выяснить и приступить к работе по ликвидации последствий и возобновлению работы только когда будет разрешена ситуация с безопасностью.

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Есть раненые

В компании также сообщили, что в результате обстрела ранены 3 человека. Им уже оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Также по безопасности почти все сотрудники ДТЭК Энерго сейчас работают в удаленном режиме. На станции ради безопасности оставили только тех специалистов, которые критически необходимы. Также в компании сообщили, что для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины будут задействованы все доступные энергоблоки, а также, что ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".

Мы продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях энергетического террора агрессора,

– сообщили в ДТЭК Энерго.

Отметим, что это не первый энергетический объект компании, обстрелянный российскими войсками за последние 7 дней. Так, 10 и 11 октября страна-агрессор атаковала:

Бурштынскую ТЭС,

Ладыжинскую ТЭС,

Приднепровскую ТЭС.

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