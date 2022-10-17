В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, есть раненые
Источник:ДТЭК Энерго
Россия уже неделю кошмарит украинцев массированными ракетными ударами, направленными на гражданскую и критическую инфраструктуру. На этот раз в результате обстрелов повредили одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.
Обстрелы повредили энергетическое оборудование предприятия, однако на 16:00 неизвестны масштабы повреждений. Как сообщили в компании, их смогут окончательно выяснить и приступить к работе по ликвидации последствий и возобновлению работы только когда будет разрешена ситуация с безопасностью.
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Есть раненые
В компании также сообщили, что в результате обстрела ранены 3 человека. Им уже оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.
Также по безопасности почти все сотрудники ДТЭК Энерго сейчас работают в удаленном режиме. На станции ради безопасности оставили только тех специалистов, которые критически необходимы. Также в компании сообщили, что для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины будут задействованы все доступные энергоблоки, а также, что ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".
Мы продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях энергетического террора агрессора,
– сообщили в ДТЭК Энерго.
Отметим, что это не первый энергетический объект компании, обстрелянный российскими войсками за последние 7 дней. Так, 10 и 11 октября страна-агрессор атаковала:
- Бурштынскую ТЭС,
- Ладыжинскую ТЭС,
- Приднепровскую ТЭС.
Массированные ракетные удары 17 октября: что известно
- Воздушная тревога из-за атак страны-террориста 17 октября звучала дважды. Во время нее Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар.
- Взрывы прозвучали и в столице Украины. Так, Шевченковский район Киева утром атаковали 5 дронами-камикадзе из Беларуси и Крыма. Там произошел взрыв в жилом доме. Пока спасатели работали на месте удара, их накрыла вторая волна атаки дронами, в результате чего есть пострадавшие.
- Обстреляли также населенные пункты на Днепропетровщине и Сумщине. В частности, на Днепропетровщине враг ударил ракетами по Каменскому району, где на месте удара вспыхнул пожар. На Сумщине же есть погибшие и пострадавшие. Также из-за атак сотни населенных пунктов нашего государства остались без электроснабжения.
- Обстреляли россияне и Одесщину. Там они попали в объект инфраструктуры, однако, к счастью, обошлось без жертв.
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