Массированный ракетный обстрел Украины: почему это больше испугало самих россиян, чем украинцев

Россия устроила циничные массированные ракетные удары по украинским городам 10 и 11 октября. Однако это не испугало украинцев, а наоборот – еще больше разозлило население. В то же время, сами россияне испугались этих атак.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он подчеркнул, что такие массированные обстрелы показывают готовность Путина "идти по трупам".

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По его словам, последствия этих ракетных ударов наглядно показали россиянам, что человеческие жизни для Путина ничего не стоят.

Поэтому, когда они начинают думать о протестах, ведь недовольство в России растет, то россияне вспоминают эти массированные атаки, и им становится страшно. Потому что, если между украинцами и Путиным стоят ВСУ, и первые защищены от главы Кремля, то между россиянами и Путиным никого нет,

– объяснил Галлямов.

Он добавил, что каждый россиянин одинок, он один на один с этой репрессивной машиной Кремля. И это пугает россиян.

"Поэтому эти массированные обстрелы имеют внутриполитический смысл больше, чем внешнеполитический. Украинцы не поражены происходящим, их это не только не пугает, а злит и добавляет готовности идти до конца. А вот в случае с россиянами речь идет именно об испуге", – заметил политолог.

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Какова цель массированных обстрелов

По мнению Галлямова, Путин в отчаянии, он уже понял, что победы ему не достичь.

"Он уже несколько раз говорил, что готов остановить боевые действия и перейти к мирным переговорам. Но украинцы с ним не хотят говорить. Поэтому Путин таким образом пытается убедить Украину, что с ним придется сесть за стол переговоров", – считает политолог.

Оппозиционер говорит, что для этого была организована мобилизация. Хотя сам Путин не верит, что с помощью этого "пушечного мяса" он решит эту проблему.

Он просто показывает свою готовность идти до конца, свою эскалацию, чтобы украинцы поняли, что Путин сделает что угодно. Это сигнал, что, если не сработает мобилизация, глава Кремля сделает следующий шаг – использует ядерное оружие. И эти массированные удары из этой же серии,

– отметил Галлямов.

Он пояснил, что россияне не могут победить ВСУ, но могут поднять цену победы для Украины над Россией за счет обстрелов мирных городов и гибели людей.

"Идеальная картинка в глазах Путина – это что украинцы устанут от обстрелов и придут к Зеленскому, чтобы тот согласился на переговоры", – добавил он.

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