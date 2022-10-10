Оккупанты говорят, что попали во все запланированное: Зеленский показал их реальные цели

После массированного ракетного удара по Украине руководство оккупантов заявило о якобы попадании во все запланированные цели. Однако россияне атаковали дома, садики, школы, музеи и другие гражданские объекты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Глава государства показал последствия российских ударов по столице, сообщает 24 канал.

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Оккупанты снова врут: какие объекты пострадали в Киеве

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия снова соврала. Глава государства подчеркнул, что оккупанты атаковали объекты инфраструктуры и гражданские объекты.

Президент записал свое обращение с перекрестка улицы Владимирской и бульвара Шевченко – одно из мест ударов россиян. В 700 метрах от места атаки расположена колокольня Софийского собора. Владимир Зеленский подчеркнул, что Москвы еще не было в то время, когда был построен собор. Еще дальше от места удара – Владимирская горка, ставшая источником христианства в восточной Европе.

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Также из-за удара пострадали корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Среди пострадавших объектов и Дом Учителя, где когда-то был Украинский Центральный Совет. Президент подчеркнул, что это место является памятью о нашем создании государства.

Оккупанты попали и в детскую площадку в парке Шевченко – на одной из главных музейных улиц столицы. Также атака россиян повредила Музей искусств братьев Ханенко.

И так во всех городах нашего государства – гражданские, культурные, образовательные объекты. Кто может с этим всем воевать? Кто может радоваться ударам по таким объектам и по такой земле? Они говорят, что хотят столкнуть Украину в XVIII век. Но они сами выпали в гораздо более древнее время, во время дикарей, которыми они стали вполне осознанно. А Украина все равно останется в XXI веке. Киев видел разных чужестранцев. И пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиции, нет культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут, ничего не успевают понять,

– подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что украинцев невозможно запугать. Такие действия россиян могут лишь больше объединить их.

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