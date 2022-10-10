Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Глава держави показав наслідки російських ударів по столиці, повідомляє 24 канал.

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Окупанти знову брешуть: які об'єкти постраждали у Києві

Володимир Зеленський наголосив, що Росія знову збрехала. Глава держави підкреслив, що окупанти атакували об'єкти інфраструктури та цивільні об'єкти.

Президент записав своє звернення з перехрестя вулиці Володимирської та бульвару Шевченка – одне із місць ударів росіян. За 700 метрів від місця атаки розташована дзвінниця Софійського собору. Володимир Зеленський наголосив, що Москви ще не було у той час, коли був збудований собор. Ще далі від місця удару – Володимирська гірка, яка стала джерелом християнства у східній Європі.

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Також через удар постраждали корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серед постраждалих об'єктів і Будинок Вчителя, де колись була Українська Центральна Рада. Президент підкреслив, що це місце є пам'яттю про наше державотворення.

Окупанти влучили й у дитячий майданчик у парку Шевченка – на одній з головних музейних вулиць столиці. Також атака росіян пошкодила Музей мистецтв братів Ханенків.

І так по всіх містах нашої держави – цивільні, культурні, освітні обʼєкти. Хто може із цим усім воювати? Хто може радіти з ударів по таких обʼєктах і по такій землі? Вони кажуть, що хочуть зіштовхнути Україну у XVIII століття. Але вони самі випали у значно давніший час, у час дикунів, якими вони стали цілком свідомо. А Україна все одно залишиться у XXI столітті. Київ бачив різних чужинців. І пережив їх усіх. Київ переживе й цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традиції, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигають зрозуміти,

– наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що українців неможливо залякати. Такі дії росіян можуть лише ще більше об'єднати їх.

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