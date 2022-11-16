Несокрушимый народ свободной страны: дети в бомбоубежищах во время массированного удара пели песни
15 ноября Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине. Однако во время воздушной тревоги украинцы пели песни.
Россия не имеет успехов на поле боя и явно проигрывает войну. Поэтому она очень хочет запугать народ Украины, чтобы тот принудил власть к переговорам со страной-агрессором.
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Дети в укрытиях поют
Однако за более чем 8 месяцев войны она так и не поняла, что наш народ – не российского менталитета. Ракетные атаки его не сломают, а только разозлят. И даже самые маленькие украинцы в бомбоубежищах поют патриотические и народные песни.
Все как одно целое! Нация! Нас не сломать и не запугать!
– написал Анатолий Штефан.
Более того, Россия своими же руками помогает формировать у нового поколения яркую память обо всем горе, которое она принесла на наши земли. Следовательно, на долгие годы вперед обеспечивает неприятие всего российского, что ей так не нравится в других государствах.
Массированный ракетный удар по Украине: что известно
- После выступления Владимира Зеленского на саммите G20, где он отбросил возможность заморозки войны из-за новых "Минских", Россия разозлилась и заявила, что Украина якобы затягивает "конфликт". Однако не прошло несколько часов, как страна-агрессор показала, насколько она стремится к миру, запустив десятки ракет по всей территории Украины.
- Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист выпустила более 90 ракет, оставив миллионы людей без света и унеся жизни украинцев. Более того, ее ракеты упали и на территории Польши, из-за чего погибли люди.
- Оккупанты повредили 15 энергообъектов по Украине. Однако последствия могли быть и более катастрофическими, если бы не силы ПВО Украины. Они сбили более 70 ракет и все дроны.
- В целом 15 ноября оккупанты превзошли свою первую массированную ракетную атаку по Украине. Они целили не только по критической инфраструктуре государства, но и жилым домам. К сожалению, в результате атаки есть и пострадавшие, и погибшие.
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