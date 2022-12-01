"Стратегические цели Кремля неизменны": в Минобороны призвали не игнорировать угрозу ракетных ударов

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В течение этой недели все ожидают очередного массированного ракетного удара, который враг может начать в любой момент.

И, как отметили в Минобороны во время брифинга, стратегические цели Кремля остаются такими же, как и были. Следовательно, враг продолжит массированную атаку энергетических объектов нашего государства.

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Враг планирует дестабилизировать Украину

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Своими словами она еще раз дала четко понять, что не стоит пренебрегать потенциальной угрозой с неба.

Стратегические цели Кремля по отношению к Украине остались неизменными. Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы путем нанесения массированных ударов по инфраструктурным объектам,

– подчеркнула Маляр.

Замминистра отметила, что российские военные пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине. И именно поэтому, по ее словам, ракетные удары враг будет продолжать наносить.

Риск ракетных ударов все еще сохраняется

Не устаем напоминать, что угрожают жизни как массированные, так и единичные ракетные удары. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только раздаются сирены – отправляйтесь немедленно к укрытию. Там следует оставаться до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Если уж говорить о массированной атаке, то не стоит себя постоянно накручивать. По крайней мере, это не рекомендует делать секретарь СНБО Алексей Данилов. Он напомнил, что украинские власти обязательно известят граждан, если им будет угрожать опасность. А пока следует продолжать жить, хотя в нынешних условиях это сложнее.

Не исключено, что враг продолжает играть мышцами. И именно поэтому перебросил ряд самолетов на аэродром "Энгельс-2", о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Но это также не означает, что в любой момент эти машины убийства не поднимутся в небо, чтобы выпускать ракеты.

К слову генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун объяснил, почему враг бьет по Украине старыми и дешевыми ракетами. По его словам, оккупанты используют "болванки" для того, чтобы ослаблять украинскую ПВО.

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