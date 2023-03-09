Логика диктатора и коррумпированной системы: почему Россия 9 марта обстреляла Украину

В ночь на 9 марта российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали энергообъекты Украины. Непонятно, зачем обстреливать их весной, когда становится все теплее. Однако это логика диктатора и коррумпированной бюрократии.

Так, логика российского диктатора Владимира Путина является абсолютно другой и не стоит искать в ней смысл с позиции нормального человека. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

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Почему Россия устроила массированную атаку именно 9 марта

Кроме того, значительную роль здесь играет и коррумпированная бюрократическая система России, в которой нужно просто следовать указаниям руководства. То есть, если была заявлена кампания по уничтожению украинской гражданской инфраструктуры, то нужно по возможности ее соблюдать. Однако есть ли в этом военная логика – никого не волнует.

Эта атака полностью вписывается в логику бюрократии – атаковали, потому что ракеты подвезли. Их не было, потом подвезли и сразу атаковали. Вот и все, не нужно искать военную логику, это логика бюрократии – есть план и нужно его выполнять,

– объяснил российский оппозиционный политик.

По его словам, для адекватных людей эта логика может выглядеть странно. Впрочем, другого ответа нет, потому что вся российская бюрократическая структура не приспособлена к нормальной реакции на происходящее.

Следовательно, неважно, что на улице март и +11°C, если подвезли ракеты – нужно устроить массированную атаку.

Каспаров предположил, почему Россия совершила ракетную атаку именно 9 марта: смотрите видео

Что интересно, на эту массированную ракетную атаку Россия потратила 600 миллионов долларов, за которые могла бы наконец-то построить инфраструктуру на своей территории, а не уничтожать украинскую. Однако рядовой россиянин не знает об этом и не думает. Они живут в информационном пузыре.

"Подавляющее большинство из них вообще иначе видят войну – они считают, что выигрывают войну", – подчеркнул Каспаров.

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