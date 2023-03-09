Логика диктатора и коррумпированной системы: почему Россия 9 марта обстреляла Украину
В ночь на 9 марта российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали энергообъекты Украины. Непонятно, зачем обстреливать их весной, когда становится все теплее. Однако это логика диктатора и коррумпированной бюрократии.
Так, логика российского диктатора Владимира Путина является абсолютно другой и не стоит искать в ней смысл с позиции нормального человека. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
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Почему Россия устроила массированную атаку именно 9 марта
Кроме того, значительную роль здесь играет и коррумпированная бюрократическая система России, в которой нужно просто следовать указаниям руководства. То есть, если была заявлена кампания по уничтожению украинской гражданской инфраструктуры, то нужно по возможности ее соблюдать. Однако есть ли в этом военная логика – никого не волнует.
Эта атака полностью вписывается в логику бюрократии – атаковали, потому что ракеты подвезли. Их не было, потом подвезли и сразу атаковали. Вот и все, не нужно искать военную логику, это логика бюрократии – есть план и нужно его выполнять,
– объяснил российский оппозиционный политик.
По его словам, для адекватных людей эта логика может выглядеть странно. Впрочем, другого ответа нет, потому что вся российская бюрократическая структура не приспособлена к нормальной реакции на происходящее.
Следовательно, неважно, что на улице март и +11°C, если подвезли ракеты – нужно устроить массированную атаку.
Каспаров предположил, почему Россия совершила ракетную атаку именно 9 марта: смотрите видео
Что интересно, на эту массированную ракетную атаку Россия потратила 600 миллионов долларов, за которые могла бы наконец-то построить инфраструктуру на своей территории, а не уничтожать украинскую. Однако рядовой россиянин не знает об этом и не думает. Они живут в информационном пузыре.
"Подавляющее большинство из них вообще иначе видят войну – они считают, что выигрывают войну", – подчеркнул Каспаров.
Массированная атака 9 марта: что известно
- Ночью и утром 9 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Основной удар был направлен против нашей энергосистемы. Таким образом, российские захватчики в очередной раз пытались уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что энергосистема Украины остается цельной. Только в отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в 8 регионах.
- Во время массированной атаки российские оккупанты совершили 81 пуск ракеты разного базирования. Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.