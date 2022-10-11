Это был каскадный удар, Россия хотела, чтобы жертв было больше, – Подоляк о массированной атаке

Россия 10 октября нанесла массированный удар по украинским городам. Оккупанты хотели убить как можно больше людей.

Об этом в эфире одного из российских оппозиционных каналов рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. По его словам, это был удар каскадного типа.

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Оккупанты тщательно спланировали атаку

Подоляк отметил, что российские оккупанты имели сразу десятки целей. В результате их террористических атак пострадали более 16 городов. Захватчикам необходимо было наносить удары несколькими волнами.

Мы говорим об утреннем ударе. Это был самый интенсивный удар. И соответственно одновременно выпустили более 80 ракет и более 25 дронов. Я имею в виду дроны-камикадзе, дроны иранского происхождения,

– добавил советник руководителя ОП.

Он отметил, что россияне попытались перегрузить украинские системы ПВО. Это нужно было правильно рассчитать, понимая, сколько систем работает в общем.

"И после перегрузки систем ПВО (нужно было – 24 канал) нанести 2 – 3 дополнительных удара – вторую и третью волны – для того, чтобы поразить какие-то объекты критической инфраструктуры, в частности энергетические объекты, то есть трансформаторы и ТЭЦ", – объяснил Подоляк.

По его словам, оккупанты часто не могут синхронизировать удары по 2 – 3 целям, а 10 октября они имели более 50 целей одновременно. Поэтому им нужно было тщательно математически просчитать эту атаку.

"Безусловно, того эффекта, которого ожидала Российская Федерация, они не достигли. Но вместе с тем удар показывал тщательное планирование того, что происходило сегодня в ключевых городах, в областных центрах Украины", – добавил чиновник.

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Россия хотела убить больше людей

По мнению Подоляка, Россия хотела нанести значительно больший ущерб гражданской инфраструктуре, особенно в центрах городов. Кроме того, оккупанты стремились, чтобы количество жертв и раненых также было больше.

"То есть мне кажется, что некоторые удары наносили (для большего количества жертв – 24 канал), к примеру, по детской площадке, которая расположена перед университетом Шевченко. Я понимаю, что это "важный военный объект". Рынок в Днепре. То есть это – "важные военные объекты", – отметил советник главы ОП.

По его словам, большое количество жертв нужно захватчикам для нарастания панических настроений среди украинцев. Подоляк добавил, что украинская система ПВО действительно эффективна, ведь это был нетипичный удар, когда в небе находятся около 10 крылатых ракет. Ведь при небольшом количестве ракет нормальным процентом сбития является более 80%.

Это был каскадный удар, когда несколько волн, когда более 80 ракет, и они позволяли перегрузить систему, то есть система просто математически не справлялась с расчетом траектории, которую необходимо было задіяти, чтобы перехватить те или иные ракеты.

– объяснил советник главы ОП.

Он добавил, что, грубо говоря, система ПВО может одновременно просчитать траекторию 2 ракет, а летят 4. Поэтому понятно, что в любом случае те 2 где-то упадут. Это и есть каскадный удар.

"Мы считаем, что этот сегодняшний удар по всей стране позволит решить несколько вопросов. Он показал, что Россия не имеет высокоточного оружия, а имеет еще большое количество этих старых советских ракет, которые абсолютно неточны, однако (она имеет их - 24 канал) большое количество", – отметил чиновник.

Он подытожил, что этот массированный удар также позволит Украине ускорить переговоры с западными партнерами по предоставлению систем ПВО. Кроме того, обстрелом Россия зафиксировала свою неспособность эффективно противостоять контрнаступательным действиям украинской армии на поле боя. Поэтому она попыталась перенести войну в классическое, юридически оформленное террористическое действие под названием "Мы атакуем именно гражданскую инфраструктуру и центры городов".

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