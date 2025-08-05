Ночью 5 августа Лозовая на Харьковщине подверглась самой масштабной атаке с начала российского вторжения. К сожалению, есть погибший и раненые.

Около 02:00 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в направлении Лозовой, передает 24 Канал.

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Что известно о пострадавших в результате атаки на Лозовую?

Утром 5 августа в "Укрзализныце" рассказали, что под ударом в Лозовой оказался железнодорожный вокзал. Он поврежден. Разрушены и другие объекты инфраструктуры.

Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения,

– поделились в компании.

Ранее городской голова Сергей Зеленский сообщил, что в результате атаки на город, есть раненные, среди них – двое детей.

Между тем в ГСЧС уточнили, что всего ранены 10 человек, один мужчина погиб.

К слову, мэр также заявил о поражении критической инфраструктуры, многоэтажек и частного сектора. В Лозовой есть перебои с водоснабжением. Без света остается часть города, в частности, Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ.

Напомним, что в ночь на 4 августа под массированной атакой БПЛА оказалась Одесса. Там пострадали радиорынок и историческая синагога.