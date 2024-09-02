Россияне реагируют только на это: как Украина нашла самую больную точку России

За время полномасштабного вторжения россияне не реагировали ни на огромные потери своего войска, ни на удары НПЗ. Даже реакция на Курскую операцию была слабой. Однако есть вещь, которая заставила россиян среагировать.

Единственное, что заставило россиян выйти на улицы – удары по объектам электроэнергии. Это происходило и раньше, но продолжается до сегодняшнего дня. Политолог Валерий Дымов в разговоре с 24 Каналом объяснил, могут ли атаки на энергетическую инфраструктуру России заставить россиян к более решительным действиям.

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Россияне будут ждать до последнего

В первый день осени состоялась одна из самых масштабных дроновых атак на 15 регионов России. Российские пропагандисты утверждают, что из-за этого возникли проблемы с электроснабжением в отдельных районах южных регионов России.

Россияне даже выходили на стихийные митинги с лозунгом "дайте свет".

Пазл уже складывается. Путин, пугая весь мир, говорил, что границы России "нигде не заканчиваются". Но эту игру можно играть вдвоем. Границы не заканчиваются, и мы уже в Курской области. Границы не заканчиваются, и наши дроны уже долетают до Москвы. Каширская ГРЭС и Кураховская ГРЭС (были поражены – 24 Канал). То есть мы показали, что имеем ответ на энергетический шантаж и терроризм России,

– отметил Валерий Дымов.

Украина расширяет возможности ВПК, создает новые дроны и ракеты для того, чтобы в дальнейшем атаковать объекты в России, которые работают на российскую армию. Так, во время атаки 1 сентября удалось поразить и Московский НПЗ, который дает половину всего бензина, который использует Москва.

Фактически россияне наконец начали чувствовать, что такое война не из телевизора. Однако несмотря на это, в России нет человека, который мог бы возглавить протесты.

"Пока что они не будут выходить на улицы. В России нет общества, нет того, кто мог бы выводить людей, и тех, кто мог бы выйти сам. За одиночные пикеты люди получают огромные сроки заключения. Сейчас никто не будет выходить, но вот когда припечет... Когда они будут видеть поражения на поле боя, когда они будут чувствовать долговременность последствий, то "можем повторить" – повернется к ним другой стороной", – подчеркнул политолог.

Возможности Украины увеличиваются. Как собственными силами, так и при поддержке партнеров. Поэтому Россия и в дальнейшем будет чувствовать последствия своих решений, а это может обернуться масштабными проблемами для кремлевского режима.