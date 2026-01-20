Укр Рус
Массированная атака по Украине 20 января: где раздавались взрывы и что со светом
20 января, 08:07
13

Массированная атака по Украине 20 января: где раздавались взрывы и что со светом

Дария Черныш

Россия нанесла массированный удар по Украине во вторник, 20 января. Взрывы, пожары и последствия после ракетно-дронных ударов зафиксировали в ряде областей.

Какова ситуация после обстрела по регионам, есть ли пострадавшие и разрушения, собирает 24 Канал.

Какие последствия российских ударов 20 января?

 

07:50, 20 января

Взрывы прогремели в Ровно и Запорожье, сообщили местные жители.

07:49, 20 января

В Киеве прогремел ряд мощных взрывов во время угрозы баллистики.

07:40, 20 января

После взрывов в Днепре остановлена котельная. Часть домов осталась без тепла. Известно о 2 пострадавших.

07:09, 20 января

Доразведка по крылатым ракетам, сообщили мониторы.

05:41, 20 января

В Киеве –изменения в движении метро во время атаки

В Киеве из-за сложной энергетической ситуации после вражеских обстрелов изменено движение метро.
На красной линии поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" с интервалом 4,5 – 5 минут.

После отбоя тревоги между "Левобережной" и "Арсенальной" будут ездить два поезда с интервалом около 20 – 25 минут.

Поезда проезжают без остановок станции "Гидропарк" и "Днепр".

На зеленой линии во время тревоги движение осуществляется между станциями "Сырец" и "Выдубичи" каждые 7 минут и между "Осокорки" и "Красный хутор" – каждые 10 минут.

Синяя линия работает без изменений.

03:54, 20 января

Воздушные силы ВСУ сообщили о вылете Ту-95МС из Оленьи. Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 06:00.

03:17, 20 января

На левом берегу Киева также фиксируют перебои с водоснабжением, сообщил мэр Кличко.

03:05, 20 января

Удар по Запорожью

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне повторно атаковали Запорожье.

Взрывной волной и обломками поврежден частный дом. Там произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал.

Пожар после атаки / Фото Запорожской ОГА

02:52, 20 января

Последствия атаки на Киев

В Днепровском районе Киева зафиксировали пожар на территории складских помещений. Кроме того, на левом берегу есть перебои со светом. По словам Кличко, объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.

02:36, 20 января

После еще ряда взрывов Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем в Днепровском районе столицы. Также еще есть вызовы медиков.

02:26, 20 января

Удар по Киеву

По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, в Днепровском районе столицы в результате российского удара повреждена нежилая застройка. Также на другом месте атаки горят машины.

01:28, 20 января

В Днепре прогремели взрывы.

01:02, 20 января

Россия ударила по Запорожью

По данным Запорожской ОГА, Россия дважды ударила по областному центру. Последствия устанавливаются. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

00:22, 20 января

Местные паблики сообщили о взрывах в Чугуевской громаде на Харьковщине.

00:01, 20 января

В Запорожской ОГА сообщили о взрыве в одном из районов Запорожья. Экстренные службы обследуют территорию.