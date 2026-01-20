Массированная атака по Украине 20 января: где раздавались взрывы и что со светом

Россия нанесла массированный удар по Украине во вторник, 20 января. Взрывы, пожары и последствия после ракетно-дронных ударов зафиксировали в ряде областей.

Какова ситуация после обстрела по регионам, есть ли пострадавшие и разрушения, собирает 24 Канал.

Какие последствия российских ударов 20 января?