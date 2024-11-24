"Вероятные цели – подстанции": когда возможны массированные удары россиян по энергетике

С большой вероятностью Россия будет обстреливать Украину до Нового Года. Ключевая цель – атомная энергетика через подстанции. Затем возможности врага по обстрелам сузятся.

Основная причина – 20 января Дональд Трамп начнет исполнять обязанности президента США. Подробнее 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Чем грозят российские удары по энергетике

По мнению Омельченко, со следующей недели до середины декабря – начала января россияне будут обстреливать украинские энергообъекты. Атаковать 10 – 15 ракетами энергетику нет смысла, они не нанесут серьезного вреда. Украинская ПВО справится с таким количеством. Поэтому враг, вероятно, накопит минимум сотню ракет перед массированным ударом.

Особую заботу вызывает то, что уже несколько раз подряд во время массированных атак россияне бьют именно по подстанциям, которые выдают мощность атомных электростанций. Нужно максимально сосредоточить противовоздушную оборону у этих подстанций, защищая их. Это, на мой взгляд, критические для нас объекты,

– отметил директор энергетических программ Центра Разумкова.

В то же время сразу уничтожить все подстанции россияне не смогут. Во-первых, есть системная инженерная защита, средства ПВО и резервное оборудование. Во-вторых, это удары не столько по подстанциям, сколько по атомным станциям. Поскольку подстанции напрямую связаны с работой атомных станций. То есть это фактически атака на ядерные объекты.

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"Ровенская и Хмельницкая АЭС расположены всего в нескольких сотнях километров от границы со странами ЕС. Если случится авария, это затронет эти страны. Поэтому надо сплотить силы – и дипломатические, и политические, и военные, и МАГАТЭ, и международные организации – чтобы не допустить ударов по атомной энергетике, "закамуфлированной" под удары по подстанциям по выдаче мощностей", – объяснил Владимир Омельченко.

После Нового Года возможности россиян для обстрелов уменьшатся. Главная причина – приход Дональда Трампа в роли президента США. Это эпохальное событие, которое должно повлиять на военно-политическую ситуацию, связанную с войной.

Перед инаугурацией Трампа, если они будут бить по украинским энергетическим объектам, это будет прямой плевок Трампу в лицо. В то же время думаю, что они захотят каким-то образом все же наладить с ним отношения, опять-таки со своей выгодой,

– предположил Омельченко.

Кроме того, если Украина выстоит после вероятных ударов в следующие 2 месяца, то враг уже не будет иметь такой возможности для массированных ударов. Тем более, весна будет становиться все ближе.