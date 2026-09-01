От российского террора погибли 12 человек, среди них гражданин Индии, – Зеленский

Российские войска совершили массированный удар реактивными дронами и баллистическими ракетами по десяти областям Украины, в результате чего погибли 12 человек и десятки получили ранения. Разрушениям подверглась гражданская и экспортная инфраструктура, жилые дома в Борисполе, а также железнодорожное депо в Киеве.

Об этом сообщил глава государства в своем телеграм-канале.

Что рассказал Зеленский о последствиях российского террора?

Ликвидация последствий ночной воздушной атаки продолжается во многих городах и населенных пунктах. Только в Киеве и Киевской области к работам привлекли почти 350 спасателей.

В Борисполе вражеский удар повредил пятиэтажное здание, откуда спасатели эвакуировали 50 жильцов. Всего в городе погибли четыре человека, еще 13 получили ранения. В столице в результате попадания по железнодорожному депо погибли семь человек, а среди 12 жертв по всей стране есть гражданин Индии.

Кроме того, враг нанес удары управляемыми авиабомбами и беспилотниками по Одессе и области, повредив пункт пропуска на границе с Румынией и экспортную инфраструктуру. Тысячи семей в регионе временно остались без электроснабжения. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепропетровская области.

Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей, только когда средств ПВО недостаточно,

– отметил президент.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают Украине получать системы антибалистической обороны в рамках PURL и двусторонних поставок. Он отметил важность увеличения таких поставок осенью, ведь по его словам, количество жертв российских атак напрямую зависит от каждого нового пакета военной помощи.

Президент показал последствия российского удара по украинским регионам / Фото ГСЧС

На российскую атаку также отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что российские удары демонстрируют отсутствие у Кремля реальной готовности прекратить войну. По его словам, Россия продолжает эскалацию террора, в то время как Украина готова к прекращению войны на справедливых условиях.

Сибига подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным без предварительных условий в нейтральном месте, чтобы найти реалистические решения и перейти к дипломатии. В то же время, по словам министра, Путин продолжает избегать такой встречи.

Глава МИД призвал международных партнеров усилить давление на Москву, в том числе экономическое, а также укреплять украинскую противовоздушную оборону и энергетическую устойчивость накануне зимы. Среди необходимых шагов Сибига назвал санкции против российского производства баллистических ракет, использование замороженных российских активов для поддержки Украины и дальнейшее усиление санкционного давления.

Министр также заявил о важности американского законопроекта по санкциям против России и призвал к его скорейшему принятию. По словам Сибиги, усиление давления на Россию должно продемонстрировать Кремлю, что продолжение войны будет иметь для него все более высокую цену.