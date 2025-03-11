Очень похоже на козырь: какую роль на переговорах в Джидде может сыграть атака дронов на Москву

В ночь на 11 марта 2025 года беспилотники массово атаковали Россию. Было запущено более 300 дронов, из-за чего в Москве и других регионах есть серьезные разрушения и жертвы. Это может стать одним из аргументов в пользу Украины во время переговоров в Саудовской Аравии.

Такое мнение 24 Каналу высказал президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что атака по России является усилением тезиса о том, что надо начинать перемирие с неба. Эта атака беспилотников, по его словам, доказывает наличие рычагов влияния в Украине.

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"Когда в Москве горят дома, машины, крупные заводы и нефтеперерабатывающие предприятия, то, видимо, это похоже на козырь", – сказал он.

Масштабная атака по территории России

Олег Лесной отметил, что даже без военной помощи США Украине удалось осуществить мощную атаку по России мощную атаку по России, в частности по Московской области. Говорится об украинских средствах поражения, которые способны долетать так далеко.

Война – это продолжение дипломатии или разновидность общения между странами, как бы это цинично не звучало. Я думаю, что это скорее плюс, чем минус,

– высказался он.

По мнению президента аналитического центра, массированная атака дронами по территории России также может стать аргументом в мирном процессе. Мол, если Россия не будет обстреливать наше государство, то и Украина не будет делать этого в ответ.

Это может стать украинским вкладом на пути к миру, и ответом Дональду Трампу, который ранее утверждал, что Украина вроде бы пока не готова к завершению российско-украинской войны.

К слову, перед переговорами Украины и США в Саудовской Аравии Москва подверглась мощной атаке беспилотников, что привело к закрытию аэропортов и взрывов в столице и пригородах. Российская ПВО заявила о перехвате 69 дронов, а местные власти назвали эту атаку самой масштабной за время войны.