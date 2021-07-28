Массовая гибель рыбы и птиц в Голосеево: в прудах обнаружили ртуть

В погибших утках и рыбе, которую выловили из прудов в Голосеево, обнаружили превышение содержания ртути. Вероятно, кто-то намеренно вылил это опасное вещество в воду.

Также предполагают, что ртуть попала в пруды через ливнестоковую канализацию. Экоинспекция передала материалы исследования в полицию – там уже открыли дело.

Ранее мы писали об этом Вероятно, химические сбросы: в Голосеевском парке в Киеве на прудах массово погибли птицы и рыба

Нашли ртуть

Специалисты Госпродпотребслужбы подтвердили подозрения, что гибель рыбы и уток – результат воздействия химического вещества.

Отравление рыбы и уток: что известно

Напомним, что 21 июля экоактивисты и волонтеры вытащили из воды почти 20 килограммов мертвой рыбы и 10 погибших уток.

Тех птиц, которые отравились, но выжили, волонтеры отвезли к орнитологам на лечение.

Это произошло в водоемах, относящихся к природно-заповедному фонду Украины – речь идет про Ореховатские пруды в Голосеевском районе столицы.

Возле прудов всегда гуляют люди – это популярное место отдыха киевлян.

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Рядом гуляют дети

Мертвую рыбу и погибших птиц нашли в пруду № 3, который расположен возле детской площадки. Киевляне обеспокоены тем, что это произошло в этом месте.

Ртуть, как известно, имеет свойство испаряться. В парке гуляет много людей с детьми,

– говрить киевлянка Оксана Ситаленко.

Большинство людей, которые отреагировали на сообщение экоинспекции в фейсбуке спрашивают "что будут дальше делать" и "будут ли искать тех, кто вылил ртуть".

Также есть предположение, что она попала в водоем с дождем – в районе есть свалки, куда могли выбросить опасное вещество.