Больше всего повреждений нанесено по Киеву, – Ткаченко об исторических и культурных зданиях

Российские ракеты повредили здания культуры в Киеве. В частности, филармонию, музеи Ханенко и Шевченко, а еще библиотеку Максимовича. Украинские власти убеждают, что оккупантам придется ответить. Вскоре Россию могут исключить из ЮНЕСКО.

Во время массированной ракетной атаки 10 октября объекты культурного наследия получили наибольшие повреждения в Киеве. Из других уголков Украины информация пока не поступала. Об этом в эфире национального марафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Обстрел объектов культуры – очередное доказательство российского варварства

Александр Ткаченко подчеркнул, что в квартале вокруг парка Шевченко, который обстреляли россияне, расположены только исторические здания. О критической или военной инфраструктуре не говорится вообще, однако это не остановило Россию.

Оккупанты выпустили ракеты по филармонии, двум музеям, библиотеке и даже Владимирской Горке.

Святой Владимир Креститель – это те "скрепы", так сказать, на которых, они (россияне – 24 канал) акцентируют, что стоит, в том числ, современная Россия. Ничего святого нет,

– подчеркнул Ткаченко.

Специалисты уже восстанавливают поврежденные здания. К счастью, экспонаты не пострадали. Впрочем, только благодаря тому, что еще с начала полномасштабной войны специалисты проводили работы по их сохранению.

Россию могут исключить из ЮНЕСКО

С 24 февраля Россия повредила в Украине 550 объектов культурного наследия. Александр Ткаченко убежден, что это очередное доказательство варварства.

Министр отметил, что после массированной российской атаки разговаривал с коллегами из Британии, Германии и Франции, чтобы провести немедленную встречу руководителей культуры "Большой семерки". В частности, должны рассмотреть три основных вопроса:

помощь Украине для сохранения наследства;

санкции против российских так называемых "культурных деятелей";

совместные действия по противодействию дезинформации и российской пропаганде.

Также Украина проинформировала о последствиях обстрелов ЮНЕСКО. Ткаченко напомнил, что вопрос исключения России из этой организации уже не раз пытались отложить. Однако сейчас он стал еще более насущным. Министр надеется, что вскоре членство государства-агрессора в ЮНЕСКО все-таки прекратят.

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Что известно о массированной атаке России в Киеве

10 октября российские захватчики массированно ударили ракетами по украинским столицам. Снаряды попали в детскую площадку, жилые дома, Киевскую ТЭЦ, учебные заведения и заведения культуры, а также дипломатические здания.

Вечером городской голова Виталий Кличко сообщил, что захватчики повредили 45 жилых домов, 5 объектов критической инфраструктуры, 3 школы, детский сад, 2 админздания и 2 заведения здравоохранения.

В ходе российской атаки также пострадал визовый отдел консульства Германии и здание Консультативной миссии ЕС. Одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии.

От рук врага погибли еще 7 киевлян, 49 получили ранения.

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