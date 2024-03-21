В России заявили о начале массового производства трехтонных бомб ФАБ-3000

В России началось массовое изготовление трехтонных авиационных бомб. Речь идет о ФАБ-3000.

Как отмечают российские СМИ, об этом министру обороны России Шойгу доложили во время его инспекции на предприятиях ОПК Нижегородской области, информирует 24 Канал.

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Запуск производства авиабомб ФАБ-3000

В четверг, 21 марта, российские медиа распространили информацию о том, что Россия начала массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000.

В частности, производство этой бомбы происходит на одном из оборонно-промышленных предприятий в Нижегородской области.

СМИ отмечали, что Шойгу прибыл в Нижегородскую область и проверял выполнение Гособоронзаказа на предприятиях, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды.

В российских СМИ также распространили соответствующее видео.

Шойгу с проверкой в Нижегородской области: смотрите видео

Готовность России к ядерной войне с военной точки зрения: кратко

Владимир Путин дал очередное интервью кремлевскому рупору Дмитрию Киселеву. В нем он говорил о готовности России к ядерной войне. Причем как с военной, так и технической точки зрения.

Путин также заявил, что если ядерные испытания проведут США, то то же самое может сделать и Россия.

В то же время глава Кремля отметил, что страна-агрессор готова применить ядерное оружие. Впрочем, уверяет он, это сделают в случае, если говорится об угрозе существования его государства.